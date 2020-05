El PS demana que s’apliqui la reducció de lloguer a les empreses d’allotjament turístic

Des del Partit Socialdemòcrata es vol aclarir la confusió que està generant l’apartat de rendes de locals de negoci de la Llei de mesures processals i administratives per afrontar la crisi econòmica derivada de la Covid-19. El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha explicat que, pel que sembla una confusió, s’entén que a les empreses d’allotjament turístic no se’ls aplicaria la reducció de lloguer:

“Queda clar al nostre entendre que si un empresari que es dedica a aquest negoci té llogat un immoble que ell mateix paga, aquest lloguer s’ha de poder veure reduït de forma excepcional per evitar l’ofec a causa de la crisi. El que no es regeix per aquesta llei són els lloguers que aquesta empresa pugui cobrar dels seus clients“, ha explicat López, que ha volgut aclarir que, sigui com sigui, “és cert que a la Llei d’allotjaments turístics diu que aquestes empreses no els hi és d’aplicació la Llei d’arrendament de finques urbanes”.

El PS ha pogut recollir aquesta preocupació a través de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics, que com molts altres sectors no pot facturar i, en canvi, si han de pagar el seu lloguer i això representa una despesa molt gran. López ha assenyalat que, pel que saben, “Andorra Turisme i la ministra Canals estan al corrent”. Així i tot, els empresaris fa dies que esperen una resposta que, a entendre dels socialdemòcrates, ara seria el moment de donar.