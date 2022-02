Cande Moreno, 44a a la Copa del Món de DH de Crans Montana a Suïssa

Crans Montana (Suïssa) és l’escenari de la Copa del Món de velocitat en la disciplina de descens. Cande Moreno ha disputat aquest dissabte la primera cursa, en la qual ha finalitzat 44a.

L’andorrana ha lluitat la cursa tot i no estar en les millors condicions. Finalment, ha estat 44a amb 1.34.42, a 4.25 del millor registre, el de la guanyadora txeca Ester Ledecka. La 30a posició que ha tancat la zona de punts ha estat per a la nord-americana Isabell Wright, amb +2.56 respecte a Ledecka.

Ara Cande Moreno torna a Andorra per descansar. L’esquiadora andorrana ha explicat: “La carrera ha sigut complicada. Ja sabia que ho seria perquè feia dos dies d’entrenaments on les meves sensacions no han sigut les millors, més que res perquè porto fatiga acumulada i em noto molt cansada. A més, estic una mica malalta i se m’ha acumulat una mica. Avui havia decidit córrer al final per intentar-ho un cop més, però he anat molt al límit a alguns llocs, als salts he tingut algun problema i en general les sensacions han sigut dolentes perquè físicament no estic bé, necessito uns dies de descans. Tornem cap a casa, així puc descansar i preparar bé les finals de la Copa d’Europa”.

L’ EEBE , al gegant dels Campionats d’Espanya U18 i U21 de Cerler

Avui Cerler (Espanya) ha acollit una nova cursa, en aquest cas el gegant dels Campionats d’Espanya U18 i U21, amb la presència de l’equip EEBE de la FAE.

El millor de l’equip ha estat Pere Cornella, 6è a 1.52, tot i que el millor andorrà ha sigut Pol Robert, tercer a 0.67 del vencedor, que ha estat l’espanyol Jonas Sánchez amb 1.38.23. També ha estat entre els 15 primers, destaca Eric Ebri, que ha finalitzat en la 14a posició a 2.36, mentre que 26è ha estat Ferran Torres (+4.36), 29è Adrià Prats (+5.29), 43è Nicolas Piccino (+8.78), 44è Enzo Fuentes (+9.40), mentre que Lluís Torres no ha completat la segona mànega.

Demà es disputa un eslàlom a la mateixa estació.