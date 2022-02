El cap de Govern, alleugerit perquè l’incendi no ha afectat al Centre de Tractaments de Residus

El cap de Govern, Xavier Espot, present aquest dissabte al migdia a la calçotada popular d’Escaldes-Engordany, ha declarat que ha estat una sort que l’incendi de la Comella hagi provocat només danys materials i s’hagi limitat a la nau on s’ha declarat.

“Sortosament, no hem hagut de lamentar res més que danys materials que no personals”, ha comentat, tot celebrant que el foc no s’hagi estès a la zona forestal ni al Centre de Tractaments de Residus (CTRA).

Cal recordar que fins a la zona s’hi han desplaçat divuit dotacions de bombers que han treballat durant tot el matí per extingir el foc. Amb tot, des del cos han indicat que l’estructura ha quedat malmesa.