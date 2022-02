El comboi espanyol on viatjaven tres andorrans que intentaven sortir d’Ucraïna arriba a Polònia

Els tres andorrans que formen part del comboi organitzat per Espanya per sortir d’Ucraïna ja són a Polònia, segons fons del Ministeri d’Afers Exteriors. Han aconseguit travessar la frontera després d’un llarg viatge per carretera.

Per tal d’assegurar el seu pas, efectius del Grup Especial d’Operacions espanyol s’han desplaçat fins a aquell punt per garantir que es farà sense dificultats i que podran continuar el trajecte.

Mentrestant, qui ja era a territori polonès des d’aquest migdia és l’exinternacional andorrà i preparador físic de la selecció femenina de futbol d’Ucraïna.