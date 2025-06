Body glow: és temps d’ensenyar la pell, i que brilli!

Una dona ja en màniga curta (Rituals)

A les acaballes de la primavera, a tocar de l’estiu i amb l’augment de les temperatures, a poc a poc anem deixant enrere les capes de roba per a donar pas a looks més lleugers que deixen al descobert la nostra pell. És el moment perfecte per a lluir-la, però no n’hi ha prou amb mostrar-la: volem que es vegi bonica, saludable i radiant. Per a aconseguir-ho, la cura adequada és essencial, i res millor que sumar-li un toc de lluentor per a destacar. Si et sedueix la idea d’unir-te a la tendència body glow, continua llegint i descobreix com fer que la teva pell sigui la protagonista de la temporada.

La cura de la pell, la base d’un acabat lluminós

Una pell lluminosa i saludable no s’aconsegueix per art de màgia; requereix una rutina que combini hidratació i nutrició, dos conceptes que sovint es confonen, però que són complementaris. La hidratació aporta aigua a la pell, mantenint-la fresca i elàstica, mentre que la nutrició l’enriqueix amb lípids i nutrients essencials per a enfortir la seva barrera protectora. Junts, aquests passos prevenen la sequedat, milloren la textura i preparen el llenç perfecte per a aquest efecte glow que tant busquem. Exfoliar suaument una vegada per setmana i aplicar productes específics són claus perquè la pell estigui llesta per a brillar.





La tendència del bodi glow: lluminositat màgica també en el cos

Inspirada en el famós efecte glow del rostre, la tendència body glow porta la màxima lluminositat a la resta del cos amb un acabat gairebé màgic. Es tracta de realçar la pell amb productes que aporten lluentor subtil i sofisticada, gràcies a partícules iridescents o miques naturals que reflecteixen la llum. Aquest look no sols embelleix a l’instant, sinó que també ressalta el bronzejat i dona un toc estiuenc irresistible. És l’evolució natural de la cura corporal: no només nodrir, sinó també il·luminar perquè la pell parli per si mateixa.





