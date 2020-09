Aprovat el refinançament del deute nacional amb bons destinats al mercat internacional

El Govern ha aprovat, a proposta del titular de Finances i Portaveu, Eric Jover, el refinançament del deute de l’Estat andorrà previst per a la resta del 2020 –180 milions d’euros– amb una emissió de bons sobirans andorrans destinada al mercat internacional. La decisió es pren després de la bona experiència de col·locació internacional experimentada el mes de juliol, el primer cop que es van posar a disposició del mercat estranger bons andorrans, en aquell cas sense intermediaris.

En aquest sentit, en aquesta ocasió s’ha treballat amb Crédit Agricole i Banco Santander per establir un mecanisme de refinançament a curt termini per col·locar aquests bons a clients institucionals finals, amb la publicitat de l’operació a través dels canals de referència en el sector financer internacional. L’operació permet refinançar la totalitat del deute en condicions competitives i atractives per al comprador estranger mitjançant una estructura financera flexible.

Segons ha apuntat el titular de Finances, la decisió s’emmarca en la voluntat del Govern de diversificar el finançament del deute de l’Estat i assegurar vies alternatives al sistema actual, que consisteix en recórrer invariablement a la banca local. D’aquesta manera, Jover ha destacat que “es guanya en resiliència davant escenaris econòmics adversos i s’evita concentrar el risc de finançament en una única via”.

La diversificació internacional, a més, “permet ampliar la xarxa d’elements d’homologació i millorar la reputació d’Andorra a les agències de rating” i bastir les bases d’una emissió de bons sobirans andorrans per al mercat internacional el 2021, ha explicat el ministre.

Jover també ha destacat que tant Crédit Agricole com Santander són dues entitats financeres de primer nivell mundial i reconeguts per posar al mercat “bons verds”, vinculats a la sostenibilitat i l’economia verda, objectius alineats amb els ODS de les Nacions Unides.

Les condicions finals de l’emissió són les següents:

Emissor: Principat d’Andorra

Nombre de títols emesos: 1.800

Categoria de l’instrument: Bo

Formalitzacions del deute: Bons a 30 mesos

Tipus d’interès fix: 0,70%. Hi ha l’opció d’amortitzar anticipadament anualment (0,85% el primer any i 0,725% el segon).