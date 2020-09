El Comú d’Andorra la Vella destina 3,7 milions a accions per reactivar l’economia arran de la Covid-19

El Consell de Comú d’Andorra la Vella, que s’ha reunit aquest dimecres de forma extraordinària, ha aprovat una modificació de l’Ordinació tributària comunal per a l’any 2020 amb l’objectiu de protegir i donar suport al teixit econòmic i social per minimitzar l’impacte de la crisi sanitària en els negocis de la parròquia i facilitar la reactivació de l’economia.

L’objectiu del canvi és rebaixar la pressió fiscal al miler d’empreses que hi ha a la parròquia. Així doncs, no han de pagar l’impost de radicació comercial i les taxes associades corresponents als dies que va durar la suspensió de l’activitat a causa del confinament. En concret, als negocis que van estar obligats a tancar no se’ls aplicarà l’impost ni les taxes durant tot el termini. Pel que fa a les activitats que van poder obrir parcialment, la reducció és del 80%.

La modificació de l’ordinació suposarà un estalvi per al conjunt dels negocis d’Andorra la Vella proper als 600.000 euros. És a dir, el Comú d’Andorra la Vella deixarà de recaptar aquest any 577.418 euros en relació als impostos de radicació comercial i de taxes associades.

La mesura aprovada avui s’emmarca en el paquet d’accions que ha tirat endavant el Comú d’Andorra la Vella arran de la crisi sanitària amb l’objectiu de reactivar l’economia dels negocis de la parròquia i col·laborar amb les famílies. Les mesures, tal com ha remarcat la cònsol major, Conxita Marsol, s’han pres amb l’acord dels consellers de la minoria, a través de les juntes de Govern ampliades que es van fer durant els mesos de confinament.

El pla de xoc supera, a dia d’avui, els 3,7 milions d’euros en mesures directes i indirectes. D’aquests, 2 milions s’aportaran com a corresponsabilitat institucional al fons de solidaritat del Govern i l’1,7 restant corresponen a mesures que tenen per objectiu rebaixar la pressió fiscal. Concretament, amb la reducció del 50% en la factura de l’aigua del segon trimestre tant a particulars com a empreses (el Comú deixa d’ingressar 227.445 euros) i l’aixecament de les barreres dels pàrquings horitzontals durant els dos mesos d’aturada de l’activitat (ha suposat un menyscapte proper als 700.000 euros). A més, també s’han dut a terme accions per reactivar el comerç (una campanya a la televisió i les xarxes a França i Espanya per promocionar la parròquia, subvencions als comerciants per fer formacions sobre negocis a la xarxa, i més espais per als bars i restaurants per ampliar les terrasses); s’han incrementat les contractacions de personal eventual durant l’estiu per cobrir les necessitats derivades dels protocols sanitaris i contribuir a generar ocupació (170 eventuals, 48 treballadors addicionals respecte anys anteriors) i s’han atorgat ajudes als clubs esportius per contribuir a rebaixar la despesa.

La cònsol major ha detallat que el Comú d’Andorra la Vella ha optat per la via de les accions directes per evitar que els ciutadans hagin de fer cap tramitació i perquè els ajuts arribin a tothom.

Conxita Marsol també ha informat que, amb l’objectiu d’estimular l’economia a través de l’obra pública es preveu avançar la realització de projectes urbanístics. Ha posat com a exemple la reforma de la plaça de la Rotonda i la finalització de la nova rambla de l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma. La voluntat és doble: generar activitat a la construcció i fomentar accions de millora d’Andorra la Vella com atractiu turístic.

Per últim, s’ha explicat que s’ampliarà amb 50.000 euros suplementaris la partida destinada a l’acció social general. És una mesura preventiva si bé fins a la data els serveis socials no han constatat un increment de la demanda d’ajudes en relació a altres anys.

EL PS PROPOSA CREAR UNA COMISSIÓ AD HOC

Per la seva part, els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents del Comú d’Andorra la Vella han recordat el lema que va guiar la seva campanya electoral: “Una parròquia per a tothom”, un eslògan al qual “continuem sent fidels” i que “realment així ho vivim i així ho sentim”, ha defensat qui encapçalava la candidatura i avui és consellera del comú, Dolors Carmona. És en aquest sentit que els representants socialdemòcrates a la corporació d’Andorra la Vella han demanat la creació d’una comissió ad hoc, mixta entre majoria i minoria, en la qual fer aportacions i treballar propostes i projectes que contribueixin a pal·liar l’impacte de la Covid-19 a tota la ciutadania.

Per als consellers socialdemòcrates, la mesura aprovada aquest dimecres no és suficient i demanen ser més creatius i proactius, ja que el coronavirus SARS-CoV-2 continua present i es desconeix l’abast que tindrà la pandèmia, encara en expansió. En aquest punt, Carmona ha demanat disposar de la informació necessària i fer els estudis pertinents per poder ser proactius i fer propostes més globals, i també a més llarg termini. Justament a la comissió ad hoc que es proposa es podrien fer aquestes aportacions i “donar resposta a les necessitats que ens fan arribar els ciutadans”, que van més enllà de qüestions econòmiques.

Els consellers socialdemòcrates s’han posicionat a favor de la mesura que es debatia aquest dimecres, que surt de les “juntes de govern ampliades” que es van mantenir durant el confinament, i han agraït la “dinàmica més positiva” que es va generar, podent compartir propostes i fent aportacions.