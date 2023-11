Aprovat el Codi deontològic del Cos de Policia

Dos agents de la Policia (Policia d’Andorra)

El Consell de Ministres, en la seva darrera sessió i d’acord amb l’informe del Consell de la Policia celebrat aquesta setmana, ha aprovat el Codi deontològic del Cos. Un text que s’ha configurat amb la finalitat de definir i promoure els principis ètics, els valors i les normes de conducta que han de guiar l’actuació dels seus membres en l’exercici de les seves funcions.

El Codi deontològic, que desenvolupa aspectes contemplats en la Llei qualificada del Cos de Policia, incideix en l’objectiu de garantir els drets i les llibertats, la igualtat de tracte i oportunitats, i la no-discriminació; així com en l’obligatorietat d’actuar amb neutralitat política i imparcialitat.

El document també posa èmfasi en el fet que tota persona membre del Cos ha d’exercir amb lleialtat, integritat i dignitat i oposar-se a qualsevol acte de corrupció. No es permet acceptar regals, favors, invitacions o avantatges que en puguin comprometre l’honestedat o professionalitat. De la mateixa manera, el text marca que s’ha de denunciar i perseguir tot acte de corrupció o qualsevol proposta que signifiqui un afavoriment indegut, i evitar conflictes d’interessos.

El Codi deontològic advoca per un tracte excel·lent i exemplar amb la ciutadania, pel diàleg, i per la mediació en situacions de conflicte. Menciona el respecte com un dels valors centrals en tota actuació policial per a reforçar la proximitat amb les persones i la confiança mútua, fent que se sentin protegides. Assenyala com les intervencions policials han d’estar sempre fomentades jurídicament i recorda que s’ha d’actuar amb proporcionalitat, també en situacions de risc i extremadament greus.

Al mateix temps, defensa el compromís i el foment del sentiment de pertinença al Cos com a valor fonamental en la disciplina, cohesió, eficàcia i treball en equip. La formació continuada i les relacions justes i equitatives entre els membres del col·lectiu i els comandaments són altres punts rellevants. En aquest sentit, el Codi detalla les obligacions particulars dels superiors jeràrquics, entre les quals, vetllar perquè el seu lideratge sigui una referència.

L’escrit fa esment de l’obligació de mantenir el secret professional i no donar informació confidencial als mitjans de comunicació ni a les xarxes socials. Els membres del Cos no poden fer declaracions públiques sobre dades, informació o fets emparats pel secret professional sense l’autorització expressa de la direcció.

Es tracta d’un document, per tant, que recull els valors i les bones pràctiques que se suposen a qualsevol membre del Cos independentment del seu grau. El Codi deontològic del Cos de Policia col·loca la ciutadania i la institució al centre per a garantir i promoure un servei públic de qualitat.

Es publicarà al BOPA el pròxim dimecres, 6 de desembre.