L’equip femení, en acció a Adelboden, Val Gardena i Mayrhofen

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Guido Paci, Josh Alayrach, Carla Mijares, Íria Medina, Jordina Caminal i Clàudia Garcia (FAE)

L’equip femení nacional d’alpí està a l’inici de la temporada de competició. Engega el curs en tres fronts oberts. Un, a Adelboden (Suïssa), on Carla Mijares, aquest dijous, ja ha debutat amb una 5a posició; també a Mayrhofen (Àustria), on competirà Íria Medina; i a Val Gardena (Itàlia), on Jordina Caminal i Clàudia Garcia tenen curses de velocitat.

Carla Mijares, 5a a Adelboden

A Adelboden, Carla Mijares ha estat en aquesta ocasió 5a en un primer eslàlom FIS amb +1.72 respecte a la guanyadora, la suïssa Chiara Lanz, que s’ha imposat amb 1.19.40. L’andorrana, que a la primera mànega feia el 9è temps, ha recuperat posicions amb una segona mànega en què marcava el quart temps parcial, per a ser finalment 5a. A més, Mijares s’ha quedat a 0.10 del podi. Demà, nova cursa d’eslàlom per a l’esquiadora andorrana.





Íria Medina, a Mayrhofen

Íria Medina també torna a la competició per a iniciar el curs, en aquest cas, a Mayrhofen. La pista austríaca acull dos gegants FIS, aquest dissabte 2 i el diumenge 3, amb la jove esquiadora andorrana en acció.





Jordina Caminal i Clàudia Garcia, a Val Gardena

També tenen competició, però en aquest cas de velocitat, Jordina Camina i Clàudia Garcia. Les dues es troben a Val Gardena per a fer un final de setmana de curses de velocitat. Avui divendres 1 i demà dissabte 2, hi ha previstos entrenaments de descens, tot i que el mateix dissabte ja hi haurà una primera cursa FIS. La segona cursa serà diumenge, en aquest cas en supergegant.