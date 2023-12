Cal un reciclatge en la conducció?

Un vehicle en marxa. Imatge d’arxiu (iStock)

Gir de 180 graus per a l’informe anual de l’ACA que deixa les estadístiques generals per a incorporar la intel·ligència artificial. Enguany ha fet servir les càmeres de circulació del carrer de la Unió, la rotonda de la Comella i la de l’Olivera per a concloure que els hàbits al volant encara han de millorar. Primer de tot perquè es fa servir massa el vehicle privat.

Un 98% dels desplaçaments són amb cotxe. A més, un terç d’aquests, van amb un únic ocupant. És a dir, que es fa servir poc l’autobús i que generalment es va sol al cotxe. A això, s’hi ha de sumar que es condueix malament. Un 35% dels vehicles no utilitza correctament els intermitents. Tot plegat fa que la xarxa viària es col·lapsi més de l’habitual.

La solució, segons la intel·ligència artificial, passa perquè les administracions comencin a crear campanyes de conscienciació sobre l’ús de l’intermitent, seguir fomentant l’ús del transport públic i incentivar encara més l’ús del cotxe compartit.