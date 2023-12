Aplicació per a facilitar la declaració de l’IGI del ‘tax free’ i de les compres en línia que es recullen a Correus i a la Poste

El ministre de Finances, Ramon Lladós i el director del Departament, Carles Ferreira (SFGA)

Per a afavorir el procés de digitalització de l’administració, el Ministeri de Finances ha posat en marxa una nova aplicació mòbil per a facilitar la declaració de l’IGI de les compres fetes fora de territori andorrà, amb ‘tax free’ o sense, i també per a aquelles fetes a comerços en línia i que es recullen a través dels serveis postals de Correus espanyols i la Poste. D’aquesta manera, segons ha explicat el ministre titular de la cartera de Finances, Ramon Lladós, “d’una banda, facilitem a la ciutadania els tràmits d’importació per a particulars, i, d’una altra, es fomenta l’equitat i la igualtat de condicions amb el comerç local”.

Per a poder efectuar les declaracions, caldrà disposar del certificat digital, indicar el número de cens, i un correu electrònic on rebre el codi de barres comprovant del pagament de la declaració de l’IGI. Aquest codi de barres serà el que caldrà mostrar als punts fronterers, en el cas del ‘tax free’, i als serveis postals, per a poder recollir el paquet. En el cas dels segons, l’aplicació permet introduir el localitzador del paquet, per tal de validar el pagament per part de la Duana i autoritzar a Correus i la Poste el seu lliurament a domicili, sense haver de desplaçar-se a les oficines.

D’aquesta manera, i a partir de l’1 de gener del 2024, amb l’entrada en vigor d’algunes de les obligacions derivades de la Llei 5/2023 de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, s’haurà de fer la declaració de l’IGI de tots els paquets rebuts pels serveis postals, atès que el text elimina les excepcions de pagament d’aquest impost per a les importacions inferiors a 22 euros i per als enviaments a particulars inferiors a 220 euros. A més, la Llei també contempla l’eliminació de la franquícia de drets i taxes duaneres a la importació per a importacions inferiors a 22 euros.

Amb aquestes modificacions legals aprovades l’anterior legislatura pel Consell General, des del Departament de Tributs i Fronteres estimen que el nombre d’importacions presentades mitjançant aquest procediment a finals del 2024 s’incrementin, respecte a les efectuades durant el 2023, segons ha afirmat el director del Departament, Carles Ferreira, fins arribar a les 66.200 declaracions, ja que fins el 30 de novembre d’enguany se n’han presentat 2.492. Concretament, des del Departament preveuen que el creixement es doni als serveis postals, passant de 693, el 2023, a 64.080, el 2024. Mentre que als despatxos de Sant Julià, Portà i al central esperen que es mantingui la mateixa tendència que al 2023, al voltant d’unes 2.000 en total.

En tot cas, el Departament mantindrà la declaració presencial d’aquest tribut al Despatx central de duana, per a aquelles persones que no puguin efectuar-la a través de l’aplicació o tinguin dificultats per a fer-la. A més, obrirà un apartat de preguntes freqüents a la web www.duana.ad per a resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir amb aquesta nova modalitat de declaració.





Noves mesures de simplificació dels tràmits als serveis postals

D’altra banda, el Departament de Tributs i Fronteres també ha previst noves mesures de simplificació dels tràmits als serveis postals per a les empreses i professionals, amb la promoció del procediment simplificat a la importació per trameses postal i també amb la posada en marxa de l’assistent d’impressió de declaracions (AID), amb el qual, els empresaris podran declarar de manera més àgil efectuar les declaracions de duana. L’objectiu d’aquestes mesures és facilitar al teixit empresarial del país la realització de les obligacions tributàries, d’una forma àgil i propera.