Anthus Quintet oferirà a la Seu el concert “Love. Homenatge a Nat King Cole”

Cartell anunciant l’actuació d’Anthus Quintet a la Seu (Aj. la Seu)

El conjunt Anthus Quintet actuarà aquest divendres, dia 22 de març, a la Seu d’Urgell, on presentarà el seu concert ‘Love. Homenatge a Nat King Cole’. L’actuació tindrà lloc a les 9 del vespre, a la Sala de Sant Domènec. Com el nom indica, aquest espectacle recupera les cançons d’un emblema de la música jazz de mitjan segle XX. Nat King Cole (1919-1965) va ser cantant, pianista, compositor i també actor.

Al llarg de la seva intensa trajectòria va gravar més de 100 cançons que es van convertir en grans èxits de la seva època, i el trio que liderava va esdevenir un model per a conjunts instrumentals d’arreu del món. Entre les seves cançons més recordades, algunes de les quals van ser números 1 a les llistes de l’època, destaquen ‘Unforgettable’, ‘The Christmas song’, ‘Nature boy’, ‘Mona Lisa’ i ‘Too young’.

Paral·lelament, entre 1943 i 1965 va actuar en més d’una vintena de pel·lícules, en una vintena més de sèries de televisió i en obres de Broadway. De fet, va ser el primer afroamericà que va presentar una sèrie televisiva als Estats Units. La seva filla, Natalie Cole, també va fer carrera musical com a cantant a l’últim quart del segle XX, quan va vendre més de 30 milions de discos i va guanyar fins a nou premis Grammy.

El quintet que actuarà a la Seu és encapçalat per Anthus, cantant, arranjador i compositor nascut a Sicília i establert des de fa anys a Catalunya, on actualment és considerat un dels millors crooners del país i de la regió mediterrània. Format al Guildhall Trinity College de Dublín, en la seva estada a Irlanda va gravar el seu primer disc, ‘Dreamer’.

Des de llavors ha treballat a Catalunya, on ha actuat als millors festivals de jazz del país i on va debutar amb el seu segon treball, ‘Radici’. Al 2015 ja es va endinsar en els clàssics del jazz nord-americà, amb el disc ‘Profundament jazz’, i a més de Nat King Cole ha versionat d’altres clàssics del gènere com Chick Corea, Wayne Shorter i Chet Baker. En aquesta nova actuació a la Seu, l’acompanyaran a l’escenari Irene Reig (saxòfon), Néstor Giménez (piano), Jon Carranza (bateria) i Andreu Moreno (contrabaix).

Les entrades anticipades, al preu de 13 euros, es poden obtenir al web Codetickets. A taquilla, el preu serà de 15 euros.