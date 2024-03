Oberta una nova convocatòria per a obtenir els diplomes oficials de llengua catalana

Les inscripcions per a fer els exàmens es podran efectuar entre el 15 i el 25 d’abril (SFG)

El Govern obre la segona convocatòria anual dels exàmens oficials de llengua catalana per a l’obtenció de títols acreditatius del nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 per als candidats lliures. Poden accedir als exàmens oficials les persones majors de setze anys en el moment en què tinguin lloc els exàmens, independentment de la nacionalitat, residents o no residents al Principat d’Andorra, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana.

Les inscripcions per a fer els exàmens es podran efectuar entre el 15 i el 25 d’abril, ambdós inclosos, a través del portal en línia www.e-tramits.ad a l’apartat ‘Ciutadà’. Després, s’ha d’anar a la llista de tràmits d’Educació i seleccionar la convocatòria, l’examen i fer efectiu el pagament de drets d’examen. Posteriorment, es rep un document que acredita la inscripció i el pagament del dret d’exàmens. El preu de la inscripció és de 17,15 euros.

Els exàmens, que avaluen tant la comprensió oral i lectora dels candidats, com l’expressió i interacció escrites i orals, tindran lloc l’1, el 7 o el 15 de juny, segons el nivell del qual s’examina la persona candidata, i els espais de convocatòria són l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma o el Centre de Català d’Escaldes-Engordany. La convocatòria oral es podrà consultar a partir del dia 27 de maig, a la pàgina web www.cultura.ad. Al mateix portal web, i a partir del 2 de juliol a les 10 del matí, es publicaran els resultats de les persones candidates segons si són ‘aptes’ o ‘no aptes’.