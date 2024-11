Andorra i Catalunya acorden intensificar les bones relacions en l’àmbit de la cultura i ampliar la col·laboració

Mònica Bonell i Sònia Hernández (SFGA)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha rebut la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, aquest dimarts, 19 de novembre, a la seu del Ministeri de Cultura, a l’antic Hotel Rosaleda, en la que ha estat la primera trobada institucional després del canvi de Govern català, el mes d’agost passat.

Aquesta reunió ha servit per a repassar els principals projectes en comú entre Andorra i Catalunya en matèria cultural, com és el cas de l’àmbit de les lletres, a través de la Fundació Ramon Llull. La trobada també ha servit per a plantejar altres camps on poder establir relacions entre els dos territoris, com el de la cultura popular o de la creació i la dinamització cultural.

Durant l’atenció als mitjans, posterior a la reunió, la ministra Mònica Bonell ha destacat que “la visita d’avui reforça les excel·lents relacions existents amb Catalunya en matèria cultural” i ha posat com a exemple la bona predisposició de la consellera Sònia Hernández a col·laborar perquè Andorra pugui tenir accés als arxius catalans i obtenir la possibilitat de disposar de còpies digitals d’alguns documents d’interès.

Per la seva banda, la consellera de Cultura catalana, Sònia Hernández, ha obert la porta en aquesta primera trobada institucional a noves futures col·laboracions en matèria cultural, un àmbit en el qual ha posat èmfasi en l’estreta col·laboració existent entre les dues administracions.

Tant Hernández com Bonell coincideixen en la voluntat d’intensificar les col·laboracions en matèria cultural en tractar-se de dos territoris veïns units per la llengua i la cultura. De fet, ambdues administracions estan elaborant sengles Projectes de llei de Patrimoni, durant l’elaboració dels quals podran intercanviar experiències, així com reforçar la promoció dels artistes i els intercanvis en l’àmbit de la difusió de la cultura popular.

La visita coincideix en la celebració de l’acte d’entrega dels XII Premis Internacionals Ramon Llull, que aquest vespre ha acollit l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, on hi han participat les titulars de cultura del Govern d’Andorra i de la Generalitat de Catalunya.