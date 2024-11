Gir al ciclisme andorrà: “la candidatura de l’Sprint Club posa els clubs al centre del projecte”

Portada del projecte de la candidatura de l’Sprint Club Andorra

Amb el desig de portar el ciclisme andorrà cap a una nova era de creixement, inclusió i excel·lència, l’Sprint Club Andorra ha presentat la seva candidatura a la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC). L’acte va comptar amb la presència de sòcies i socis de l’entitat convocant, representants d’altres clubs, esportistes federats i públic general. Aquesta candidatura, liderada per Enric Fontbernat, es distingeix per la seva visió rupturista i el compromís en la modernització de la gestió federativa.

L’obertura de la presentació ha estat a càrrec d’Emili Pérez, president de l’Sprint Club Andorra i candidat a vicepresident. Durant la seva intervenció, Pérez ha manifestat que “la iniciativa de presentar una candidatura per part de l’entitat que presideix, rau en l’objectiu d’establir una federació que respongui a les necessitats reals dels ciclistes, amb una clara vocació de construir un ciclisme inclusiu, igualitari i saludable, mitjançant un vincle proper als clubs”.





Un equip amb experiència i compromís

El projecte està impulsat per un equip divers i amb àmplia experiència, que uneix esforços per a transformar la federació:

Enric Fontbernat, president.

Emili Pérez, vicepresident.

Xavier Palacios, tresorer.

Paola Pereira, secretària.

Emili García, vocal.

Aitor Punzano, vocal.

Tots han estat esportistes, també tècnics i gestors d’àmplia experiència en l’àmbit del ciclisme, nacional i internacional.





Un diagnòstic clar de la situació actual

L’equip proposa una anàlisi profunda del ciclisme a Andorra, identificant els principals reptes i oportunitats. Entre les debilitats detectades es troben el nombre limitat de ciclistes de base i l’interès desigual dels patrocinadors. També es destaquen amenaces com la falta d’espais segurs per a la pràctica del ciclisme de base.

No obstant això, el projecte reconeix les fortaleses del país, com ara la proximitat entre la federació, els clubs i els esportistes, i l’estatus d’Andorra com a seu de competicions UCI. A més, el context ofereix oportunitats vinculades a ciclistes professionals, un teixit actiu de clubs i entitats, i la disponibilitat de beques com el programa ARA.





Objectius clars i valors sòlids

El projecte té com a missió complir l’objecte social de la federació amb ètica i rigor, assegurant un ciclisme igualitari, inclusiu, saludable i sostenible. La visió del projecte de l’Sprint Club, inclou:

Fomentar el talent dels ciclistes andorrans, portant-los a assolir èxits internacionals.

Fer valer el treball dels professionals vinculats a la federació.

Implementar normatives i protocols que promoguin la igualtat i previnguin l’assetjament en l’àmbit esportiu.

Els valors que guien aquest projecte són l’excel·lència, la comunitat i la innovació, buscant constantment la millora en tots els àmbits de la federació.





El ciclisme femení: una prioritat essencial

Un dels pilars d’aquesta candidatura és l’impuls decidit al ciclisme femení. El projecte es compromet a:

Promoure la pràctica del ciclisme entre nenes i dones, en l’àmbit de la base com d’alt rendiment.

Proporcionar eines als clubs per a incrementar la participació femenina i millorar les seves experiències.

Dur a terme una anàlisi profunda dels recursos tècnics i econòmics de la federació vers els projectes femenins.

També, valorar els recursos que es canalitzen, mitjançant la federació, des de l’administració (beques, ajuts).

Explorar oportunitats que poden aportar – i aporten – altres entitats com ara l’UCI, CIO, federacions properes, etc.





Innovació en gestió i participació

Per a garantir una gestió eficient i moderna, la candidatura aposta per la creació de nous espais de debat i construccions de coneixement, que permetran als clubs, a la federació i altres actors, compartir idees, expressar opinions i prendre decisions col·lectives sobre temes com:

La base esportiva.

L’alt rendiment.

L’organització de competicions i campionats.





Una federació amb projecció internacional

Un dels objectius principals és millorar el reconeixement de la FAC a escala nacional i ampliar la seva presència internacional. Això inclou:

Organitzar i tutelar competicions internacionals a Andorra.

Seleccionar i preparar els esportistes per a representar el país en esdeveniments internacionals.

Cooperar amb entitats com l’AMA i l’AAA per a promoure la lluita contra el dopatge.

Incloure i potenciar noves disciplines UCI: BMX, gravel, eSports. Aquesta diversitat assegura que tots els esportistes trobin espais per a desenvolupar-se professionalment.





Compromís amb la transparència i la sostenibilitat

El projecte garanteix una gestió econòmica ètica i transparent, amb una assignació equitativa dels recursos als clubs i esportistes. També promou un ciclisme sostenible, tant des del punt de vista ambiental com social, fomentant l’ús responsable de la bicicleta i la col·laboració amb el Govern en la seva reglamentació.





Estratègia de comunicació i patrocinis

Per a donar suport a aquests objectius, la candidatura es proposa crear un pla de comunicació complet, amb estratègies per a millorar la visibilitat de la federació, captar patrocinis i consolidar les relacions públiques. Això permetrà no només ampliar el suport financer, sinó també construir una imatge sòlida i coherent a llarg termini.





Un futur prometedor per al ciclisme andorrà

Per a concloure i, en paraules d’Enric Fontbernat: “La nostra candidatura no només busca gestionar una federació, sinó construir una comunitat ciclista més forta, inclusiva i preparada per als reptes del futur. Es tracta d’una iniciativa ambiciosa, plenament compromesa amb el ciclisme andorrà, les entitats que hi treballen dia a dia, i els esportistes del país. La nostra proposta representa un canvi necessari i una oportunitat única per a transformar la federació, fent-la més integradora, moderna i orientada a l’excel·lència en tots els aspectes”.