Seguint les recomanacions emeses per la Generalitat de Catalunya per contribuir a la contenció del coronavirus i donat que ja s’ha declarat la fase d’alerta, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha informat de les mesures preventives que s’han pres al municipi per un període de 15 dies, que podrà ser modificat i ampliat.

Les mesures són les següents:



A partir de demà dijous 12 de març quedaran tancats al públic l’Esplai de la Gent Gran del centre cívic El Passeig i l’Esplai de ‘la Caixa ’.

de març quedaran i ’. Es suspenen totes les activitats intergeneracionals, és a dir, activitats on es relacionen infants i adolescents amb persones grans.

Suspès el Sopar de la Fam que s’havia de celebrar avui dimecres , a les nou de la nit, al centre cívic El Passeig.

el que s’havia de celebrar , a les nou de la nit, al centre cívic El Passeig. Anul·lades totes les activitats que es porten a terme al centre cívic L’Escorxador per les diferents associacions i entitats.

Es manté l’activitat escolar lectiva (incloent les escoles municipals de música, art i dansa i la Biblioteca), però es suspenen totes les activitats en què estava previst que hi participessin alumnes de diferents centres escolars.

l’activitat escolar lectiva (incloent les però es suspenen totes les activitats en què estava previst que hi participessin alumnes de diferents centres escolars. Totes les competicions esportives , de totes les categories, se celebraran a porta tancada. Si hi ha menors d’edat podran estar acompanyats . Es mantenen els entrenaments dels clubs esportius.

, de totes les categories, se celebraran a . Es mantenen els entrenaments dels clubs esportius. Queden ajornades totes les activitats culturals excepte l’exposició ‘De la fusta a la forma. Dos torners cara a cara’.



Donat que s’ha suspès l’assemblea de Rotary Club, s’està valorant celebrar el concert de The Sey Sisters a la sala Sant Domènec, amb un màxim d’un terç del seu aforament.

Recomanacions a la ciutadania



Tot donant un missatge de tranquil·litat als urgellencs i urgellenques, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell fa un seguit de recomanacions de prevenció i apel·la a la responsabilitat col·lectiva.



És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene, rentar-se freqüentment les mans amb sabó o bé desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones.



Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

Es recomana evitar el contacte estret i mantenir distanciació social amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.

No es recomana l’ús de mascareta a ningú que no el tinguin prescrit.

Tothom que presenti símptomes compatibles (febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell segueix en contacte permanent amb el Govern i amb els diferents departaments de la Generalitat per fer el seguiment constant dels esdeveniments. S’informarà conseqüentment de qualsevol canvi significatiu i alhora es recomana seguir les informacions i recomanacions que es vagin donant des dels canals oficials.