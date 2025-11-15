L’FC Andorra perd a Albacete (1-0)

Els resultats no estan acompanyant, darrerament, l’FC Andorra. Aquest dissabte hi ha hagut la darrera prova en registrar-se una altra derrota per als tricolors (1-0), que ja fa força jornades que no es retroben amb la victòria. Avui, els d’Ibai Gómez han perdut al camp de l’Albacete, un històric del futbol espanyol. Els manxecs han guanyat gràcies a un solitari gol, aconseguit al minut 55, obra de José Carlos Lazo.
Com és habitual, l’FC Andorra ha tingut la possessió de la pilota amb un 67% final, però aquesta estadística no serveix per a marcar gols. Val a dir, no obstant, que les oportunitats han estat molt igualades per a ambdós conjunts. La realitat, sigui com sigui, és que l’Albacete s’ha quedat amb els tres punts que hi havia en joc.
Els del Principat, en els darrers cinc compromisos de lliga, acumulen tres empats i dues derrotes.