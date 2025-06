Andorra acull el Telefòrum, una trobada de col·laboració entre operadors de telecomunicacions de petits estats

El logotip del Telefòrum (Andorra Telecom)

De l’11 al 13 de juny, Andorra esdevindrà l’epicentre del debat i la col·laboració entre operadors de telecomunicacions de petits estats amb la celebració del Telefòrum, una trobada anual que reunirà més de 50 delegats d’operadors de diversos països. El Telefòrum és el Fòrum d’Operadors de Telecomunicació de Petits Estats, creat l’any 2000 amb l’objectiu de fomentar la cooperació, l’intercanvi de coneixement i la recerca de solucions conjuntes als reptes que comparteixen aquests operadors, condicionats sovint per la mida reduïda dels seus mercats.

Malgrat aquestes limitacions, els operadors participants han demostrat una gran capacitat d’adaptació, innovació i creixement dins d’un sector altament competitiu. El fòrum proporciona un marc adequat per a compartir bones pràctiques i explorar estratègies conjuntes per a millorar la seva competitivitat. L’actual president del Teleforum és Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom.

Durant tres dies, els assistents participaran en tallers, conferències i espais de networking centrats en àmbits com la regulació, la transformació digital, els marcs legals i la qualitat del servei, sempre amb l’objectiu comú d’oferir el millor servei possible a les seves comunitats.

Els països que formen el Teleforum són Cap Verd, Xipre, Illes Fèroe, Gibraltar, Malta, Jersey, Illa de Man, Mònaco, Luxemburg, Islàndia, Illes Aland, Andorra, Groenlàndia, Guernsey, Liechtenstein, Seychelles, Surinam. Andorra Telecom és l’operadora amfitriona de l’edició d’enguany.

Entre els principals temes que es tractaran destaquen el desplegament del 5G i els nous reptes associats, les aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial en l’àmbit de les telecomunicacions i les tendències de futur del sector.

Jordi Nadal, president del Teleforum, ha volgut destacar la importància de la trobada: “És una oportunitat única per a posar en comú coneixements i estratègies, però també per a mostrar com, des d’un país petit, podem ser pioners i aportar valor a escala internacional”.