Actuació de Manu & The Vodka’s, aquest dijous a la Massana

Aquest dijous, dia 18 d’agost actuarà a la plaça de les Fontetes, a la Massana, Manu & The Vodka’s. Aquesta formació és una banda andorrana de rock & roll que interpreta versions de músics tan reconeguts dels anys cinquanta i seixanta com Elvis Presley, Carl Perkins, Bill Haley, Jerry Lee Lewis o Roy Orbison, i una clara vocació de reivindicar el so rockabilly d’aquella època.

Actualment la banda esta formada per: Manel Soriano (veu i guitarra acústica), Sergi Abella (guitarra elèctrica), Oscar Llauradó (baix i contrabaix), Xavi Bazan (bateria) i Carles Alsina (piano). L’actuació de Manu & The Vodka’s començarà a les 20 hores.