“Epifanies i falsos déus”, exposició d’Alicia Luño a Encamp

Després del seu debut en solitari al Pas de la Casa en el marc de “la Cultura no s’atura”, Alicia Luño, presenta “Epifanies i falsos déus”, del 18 d’agost al 30 de setembre, a la sala d’exposicions del Comú d’Encamp. La inauguració tindrà lloc el 18 d’agost a les 19 h.

Es tracta de la segona exposició organitzada en solitari per la jove artista, Alicia Luño, la qual ha batejat com “Epifanies i falsos deus”. En aquesta s’hi representen, a través de dotze pintures treballades amb acrílics sobre llenç i una mica de pastel, paisatges i elements de la fisonomia andorrana que sovint s’hi reconeixen i altres vegades no, i que té la voluntat de fer reflexionar al públic sobre la importància que s’ha de donar als elements urbans i totèmics per sobre de la natura.

Les obres capturen elements del paisatge i de l’entorn en el qual la mà de l’home ha creat un miratge, a més de plantejar diverses reflexions com a què donem importància avui en dia.