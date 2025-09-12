Acaben les obres de la xarxa de distribució de calor amb caldera de biomassa a la zona esportiva de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i PEUSA han presentat, aquest divendres, la finalització de les obres de la nova xarxa de distribució de calor amb caldera de biomassa, que permetrà proveir d’aigua calenta sanitària i calefacció al Palau d’Esports, al Pavelló Poliesportiu, a la Pista Polivalent i als vestidors del Camp de Futbol Municipal Emili Vicente. El projecte ha estat executat per PEUSA, que recentment ha integrat la instal·ladora InstalVilana al seu grup, fet que li permet oferir serveis energètics més complets i integrals tant a famílies com a empreses i institucions.
L’acte ha comptat amb la presència de Joan Barrera, alcalde de la Seu d’Urgell, i de Joan Vilana, responsable d’Enginyeria del Departament d’Instal·lacions de PEUSA, que han destacat els beneficis ambientals, econòmics i socials d’aquest projecte per al municipi.
La nova caldera, amb una potència de 300 kW, substitueix els antics sistemes basats en gasoil i gas, i funciona amb estella forestal de proximitat. Gràcies a aquest canvi, es calcula una reducció de prop de 100 tones anuals de CO₂, contribuint a l’impuls de la transició energètica, i a la lluita contra el canvi climàtic, a banda d’afavorir la gestió forestal sostenible.
Joan Vilana ha subratllat que “aquesta obra exemplifica el nostre compromís amb la transició energètica, apostant per les energies renovables i per un model energètic més net, eficient i de proximitat”.
Per la seva banda, l’alcalde Joan Barrera ha remarcat que “aquesta inversió no només permetrà reduir la despesa energètica dels equipaments esportius municipals, sinó que també suposa millorar l’eficiència energètica dels mateixos i, per tant, un pas cap a un municipi més sostenible”.
El projecte ha suposat una inversió de 359.117,26 €, dels quals 70.737,21 € han estat finançats amb fons europeus NextGenerationEU, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Aquest pla europeu té com a objectiu impulsar la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere. En aquest marc, la instal·lació de biomassa de la Seu s’emmarca dins l’eix de transició ecològica, substituint els combustibles fòssils per energies renovables i millorar l’eficiència energètica, en aquest cas, dels equipaments esportius municipals, amb un impacte tangible i positiu al territori.