La Seu acollirà, diumenge, una prova de triatló que també serà campionat d’Andorra

La Federació Andorrana de Triatló organitza aquest proper diumenge, 14 de setembre, el primer triatló de la Seu d’Urgell que també coronarà els campions d’Andorra de triatló en distància Sprint per als adults, i en distància Super Sprint per als joves. La prova es desenvoluparà al Canal Olímpic del Segre i s’iniciarà a les 9h30 amb les proves Sprint individuals i per equips (750 m nedant, 20km amb bicicleta i 5 km corrent). A les 11h serà el torn de la distància Super Sprint individual i per a joves (400 m nedant, 10km amb bicicleta i 2,5 km corrent).
En aquest moment hi ha 52 inscrits en les diferents proves, amb amplia participació dels dos clubs del Principat (Club Triatló Serradells i Club Triatló Andorra) que competiran per a alçar-se amb els títols de campions d’Andorra en les categories joves, adults i màsters. Les inscripcions restaran obertes fins dissabte i s’espera arribar als 60 inscrits.
Des de la Federació Andorrana de Triatló es vol agrair el suport de l’Ajuntament de la Seu i del Parc Olímpic per a facilitar la realització d’aquest esdeveniment, i del departament d’Esports del Govern d’Andorra per a impulsar un esport molt arrelat al país, tan en nombre de practicants, com en esdeveniments que s’han anat realitzant els darrers anys.
També es vol agrair la participació als voluntaris i patrocinadors presents a l’esdeveniment sense els quals no es podria fer una acció d’aquest tipus.