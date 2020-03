El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha fet referència a l’eina per sol·licitar crèdits tous que s’ha posat en funcionament aquest mateix matí. Així, el ministre Portaveu ha explicat que en aquestes primeres hores fins a 43 empreses o autònoms han finalitzat el procediment per poder accedir a aquest ajut i estan pendents del Comitè Tècnic, que ara haurà d’analitzar els casos durant els propers dies.

El ministre ha afegit que demà el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, farà una xerrada en línia per esclarir dubtes sobre aquests crèdits i sobre el procediment per demanar-los. A més, Jover ha recordat que es pot trucar al telèfon del Punt Empresa 180 o al d’informació general relacionat amb la COVID-19, el 188, si es necessita algun aclariment. Es podrà accedir directament al seminari en línia, organitzat per ACTUA, demà a les 11 hores a través d’aquest enllaç.

Cal recordar que les empreses que hagin acomiadat treballadors posteriorment al 13 de març no podran acollir-se als crèdits, a no ser que es tracti d’un acomiadament justificat (en cap cas la situació esdevinguda a causa del coronavirus es considera justificada). En aquest sentit, Jover també ha fet referència al registre electrònic que s’ha habilitat a www.govern.ad/coronavirus per tal de tenir constància de les persones que han estat acomiadades en aquest període. El ministre Portaveu ha remarcat que han omplert el formulari 165 persones. D’aquestes, 62 són treballadors temporers i 53 tenien un contracte amb una duració determinada. La resta, una cinquantena, són indefinits. Des del Govern s’estudia els casos un per un.

Pel que fa als treballadors temporers que s’han registrat per tal de rebre ajuda i informació per retornar als seus països d’origen, el ministre ha avançat que són 1.564 persones.

D’altra banda, el ministre també ha informat que durant aquest dijous s’ha obert un nou expedient per infracció a una oficina que estava tancada al públic, però on els treballadors seguien la seva activitat a l’interior. Jover ha recordat que “des del Decret del passat 18 de març, aquells establiments que no són essencials han de romandran tancats i no s’hi pot continuar desenvolupant la tasca al seu interior; per contra sí que es pot fer teletreball”.

A més, el ministre també ha remarcat que des del Departament de Treball es continua avançant per donar curs a les accions iniciades per possibles incompliments de les mesures decretades pel Govern. En aquesta línia, Jover ha informat que un dels actes que es va fer a un establiment farmacèutic per vendre productes a preus abusius s’ha materialitzat amb l’inici d’un expedient sancionador que podria comportar una multa de de 3.000 a 6.000 euros.