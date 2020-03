El Govern ha acordat amb l’associació de bancs andorrans, Andorran Banking, posar a disposició de la ciutadania un número de compte a cada entitat del país per rebre donacions destinades a pal·liar la situació creada per la COVID-19 al Principat. La decisió s’ha pres després que diversos particulars i empreses s’hagin posat en contacte amb l’Executiu per saber com podien col·laborar econòmicament i sumar esforços contra la situació d’emergència sanitària.

Així, els diners recollits a través d’aquesta iniciativa es destinaran a la compra de material sanitari, l’impuls d’accions per ajudar els col·lectius de població més vulnerables i fer front a les eventuals despeses relacionades amb les associacions de voluntaris.

Els números de compte en format IBAN on es poden fer els donatius són els següents:

Andbank

Referència: “GOVERN D’ANDORRA­_SARS-Cov-2”

AD22 0001 0000 4147 0480 0100

MoraBanc

Referència: “Donacions i ajudes COVID-19”

AD51 0007 0018 0001 5403 9010

Crèdit Andorrà

Referència: “Donacions COVID-19”

AD60 0003 1101 1227 9711 0101

BancSabadell d’Andorra

Referència: “Ajudes COVID-19”

AD06 0008 0090 3512 0121 7537

Vall Banc

Referència: “Donacions COVID-19”

AD90 0025 0001 0112 7109 8626