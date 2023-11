Punt informatiu sobre l’itinerari forestal de les Moreres (Aj. la Seu)

Dissabte, dia 11 de novembre, a les 10 del matí, es portarà a terme una ruta guiada per l’itinerari forestal de les Moreres com a tret d’inici de les 2es Jornades de Conservació del Medi Natural a la Seu d’Urgell que tindran lloc el cap de setmana del 18 i 19 de novembre. Aquesta ruta anirà a càrrec de Lignus Enginyers amb la qual es vol donar a conèixer un nou itinerari forestal que s’ha creat a la finca de les Moreres. El punt de trobada serà al Pla de les Forques, concretament a la zona de l’antic camp de tir.

Aquesta sortida guiada forma part de la programació de les Rutes Guiades a Peu per la Seu d’Urgell i comarca. Es poden realitzar les inscripcions a https://turismeseu.com/rutes/.

Pel que fa a les jornades, es debatrà sobre la conservació del medi natural analitzant des de diverses mirades l’últim informe de l’estat de la natura del 2020 publicat per la Generalitat de Catalunya. Per a participar-hi cal inscriure’s a: https://agenda.laseu.cat/jcmn/





Nou itinerari forestal, projecte pioner

L’objectiu de la creació d’aquest itinerari és la sensibilització ambiental de la ciutadania per a que conegui de primera mà els efectes positius que té per a les masses forestals la gestió forestal sostenible dels boscos. A més a més, aquest itinerari esdevé un recurs turístic per al municipi i, alhora, un recurs educatiu per a escolars de la Seu d’Urgell i la comarca.

Aquest itinerari forestal és un projecte pioner que posa en valor la necessitat de realitzar una gestió forestal sostenible i sensibilitzar a la població de la importància que té la gestió dels boscos per tal de fer-los més resilients i que es puguin adaptar a les condicions climàtiques actuals.

Aquesta gestió passa per crear masses més madures i, això, implica diverses actuacions com: aclarides i podes de millora, actuacions de prevenció d’incendis, actuacions per a potenciar el creixement d’espècies autòctones i per a millorar la biodiversitat. Al llarg de l’itinerari es poden veure diferents parcel·les on s’hi ha dut a terme una gestió diferenciada i apreciar quins són els efectes sobre el bosc.

Val a dir que, aquesta finca ja és un terreny molt utilitzat com a espai de lleure per la ciutadania donada la proximitat amb la Seu i els senders que la travessen. Per aquest motiu, l’any 2022 l’Ajuntament urgellenc hi va instal·lar una zona de lleure, amb 4 taules de pícnic.

Cal dir que també s’ha realitzat la regulació de l’accés a la finca per tal d’evitar el pas de vehicles fins a la mateixa àrea de pícnic, protegint-ne d’aquesta manera l’erosió produïda pel pas del trànsit rodat.