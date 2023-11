Joan Vinyes s’acomiada aquesta temporada del seu Porsche a Jerez

Joan Vinyes recolzat sobre l’spoiler del seu Porsche (FotoEsport)

Després de finalitzar en el podi de la Porsche Carrera Cup Benelux, Joan Vinyes va prendre la decisió d’acomiadar la temporada de circuits d’asfalt el pròxim cap de setmana (dies 11 i 12) en el Circuito de Jerez – Angel Nieto. Al mític escenari gadità Vinyes disputarà, al volant del Porsche 911 GT3 CUP – Baporo Motorsport, el penúltim meeting del Campionat d’Espanya de Resistència 2023, organitzat per V-Line Organització.

“Anar al circuit de Jerez sempre és especial, l’ambient que es respira a les instal·lacions del traçat andalús és molt diferent del de la resta. He competit a Jerez diverses temporades i també amb mecàniques molt diferents. Al volant d’un Porsche, la meva primera i única participació es remunta al 2020. L’experiència va ser tan positiva, que repetir-la era una assignatura pendent. Eren les paraules de Vinyes que no ha dubtat a aprofitar la possibilitat que se li ha plantejat per a tornar a Jerez.

A més, afegia: Després d’acabar un campionat tan exigent com la Porsche Benelux, lluitant en tots els escenaris per a sumar punts a la classificació provisional, córrer sense aquesta pressió ens permetrà gaudir encara més de les carreres. De tota manera no hi ha cap dubte, que intentar guanyar serà, com sempre, l’objectiu.”





Programa horari, amb un dissabte (dia 11) molt atrafegat

El dissabte (dia 11), primer dia al traçat de Jerez (4.428 metres), Vinyes tindrà una activitat sense pràcticament un instant de descans. Entre les 9.40 i les 10.30 hores correrà els entrenaments lliures. Poc més d’una hora després, entre les 11.40 i 12.55 hores, tornarà a sortir a la pista per a disputar els entrenaments oficials, en els que es definiran les graelles de sortida de les dues carreres.

La primera d’aquestes proves, programada a 48 minuts + 1 volta, s’iniciarà a les 14.50 hores, únicament amb la graella de GT a la sortida.

Per al diumenge (dia 12) quedarà la disputa de la segona carrera que començarà a les 15.00 hores. Aquesta prova també es disputarà a 48 minuts + 1 volta, però amb els GT i CER a la sortida.

És evident, que amb aquest desplaçament a Jerez, Joan VInyes espera acomiadar-se aquest any del Porsche 911 GT3 CUP gaudint de la repetició d’una experiència de la qual té un excel·lent record.