17 detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol o drogues, un d’ells amb una taxa de 3,01 g/l

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 24 persones durant aquesta darrera setmana (de l’1 al 7 de novembre del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (17) i altres delictes (2).

Entre els 17 detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues, destaca un home de 41 anys i que presentava una taxa d’alcoholèmia de 3,01g/l. Dos van donar positiu a la prova de tòxics salivar i un altre es va oposar a sotmetre’s a dita prova. Una de les detingudes, a més, tenia suspès el permís de conduir. I a un altre detingut se li imputa també un delicte contra l’honor, per injúries als agents de policia interventors.

Delictes contra la salut publica

El 05/11/2021 a les 02:20 hores a l’interior d’un local d’oci d’Andorra la Vella, es detenen dos homes de 37 i 42 anys, per possessió de 0’6 grams de cocaïna, control rutinari.

El 06/11/2021 a les 00:51 hores a d’Andorra la Vella, un home de 21 anys és detingut per possessió de 0’8 grams de cocaïna, control rutinari.

El 07/11/2021 a les 08:30 hores a la frontera del riu Runer, es deté un home de 32 anys, per introducció de 0’5 grams de metamfetamina/amfetamina, accedia al Principat a l’interior d’un turisme taxi, control rutinari.

Delictes contra el patrimoni

El 03/11/2021 a les 16:40 hores al Pas de la Casa, es de té un home de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte de furt a l’interior d’un establiment.

Detenció de l’interessat per sostracció de 25 cartrons de tabac (per valor de 613 €).

Detencions per altres delictes

El 02/11/2021 a les 12:50 hores a Andorra la Vella, es deté una dona de 22 anys, com a presumpte autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic.Detenció de la interessada ja que ha agredit a la seva parella després d’una discussió.

El 06/11/2021 a les 03:45 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 19 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra funció pública i l’honor -resistència i injuries a funcionaris de policia-. En el decurs d’una baralla, l’interessat reacciona de manera desproporcionada envers els agents, fent cas omís de les seves indicacions, injuriant-los i resistint-se fortament a la seva detenció .