Unicef torna a obrir la botiga solidària dels Encants Vintage

Malgrat no es va poder fer l’edició de primavera dels ja habituals Encants Vintage a l’Hotel Delfos, la Botiga dels Encants reobre les seves portes el proper dimarts 2 de juny amb alguns canvis. Per començar, la primera setmana d’obertura s’haurà de demanar cità prèvia enviant un WhatsApp al 337049. Aquesta mesura pretén facilitar el compliment de les mesures d’higiene i seguretat que es prendran degut a la Covid-19: aforament limitat a tres persones, ús de mascareta i guants, gel hidroalcoholitzat, desinfecció dels productes, entre d’altres.

Les persones que demanin la seva cita i vinguin a la botiga es trobaran roba i complements d’estiu de marca que estaven reservats per a l’edició dels Encants Vintage, nova i de segona mà així com peces de la nostra ambaixadora la periodista i influencer, Patricia Sañes.

Una altra novetat per aquest 2020, és el programa on es destinen totes les vendes dels Encants, en qualsevol de les seves accions. S’enceta una nova col·laboració amb Unicef Zàmbia en un projecte que té per objectiu promoure el desenvolupament de la primera infància a través dels centres Insaka. En aquests centres els infants i els seus pares i cuidadors rebran el suport necessari per adquirir bones pràctiques saludables en la cura, la nutrició, l’educació, el joc amb els seus fills i filles.

Després de més de 12 anys treballant amb l’oficina del Congo, Unicef Andorra ha acordat canviar de projecte. El programa, que finalitzarà aquest 2020, ha anat creixent i establint-se i ja ha pogut trobar altres vies de finançament que en garanteixen la seva continuïtat ja que es va iniciar gràcies als fons enviats des del comitè andorrà i amb la col·laboració de totes les persones i entitats que durant aquests anys han col·laborat en les diferents edicions dels Encants.

El passat 2019, prop de 7.000 infants es van beneficiar dels serveis de registre de naixements (5.040), accés a l’escola (1.368) i de protecció a la infància (106) gràcies al seguiment fet pels 1.666 membres dels comitès de barri o poble. També quasi 6.000 infants han tingut accés a aigua potable en 40 pobles i s’han instal·lat fonts d’aigua a 9 escoles i 7 centres de salut. També es va dur a terme una enquesta sobre la violència en l’escola que ha mostrat que és especialment alta pel que fa a la violència verbal però també les físiques, sexuals o econòmiques.