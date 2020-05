El PS demana per les mesures a adoptar per evitar la desaparició dels professionals de la cultura

El Partit Socialdemòcrata defensa la importància de la cultura com a bastiment de la persona i la col·lectivitat. “És un dels temes que dóna sentit a la vida pel qual treballarem i seguirem insistint a trobar solucions per evitar el col·lapse i l’esfondrament del sector cultural”, ha explicat la presidenta del PS, Susanna Vela.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat aquest matí una pregunta escrita amb l’objectiu de conèixer, en primer lloc, quines mesures establirà Govern per mantenir tota l’estructura cultural i el llegat patrimonial i cultural i quina serà la inversió econòmica, i, en segon lloc, quines mesures de xoc, a curt termini i mitjà adoptarà Govern per protegir al sector de la crisi evitant la desaparició dels professionals que treballen per la cultura i quina serà la inversió econòmica.

Des del PS recorden que, recentment, la UNESCO ha demanat als seus estats membres que vetllin per les condicions professionals, socials i econòmiques dels artistes en aquesta crisi provocada per la Covid-19, i que Govern s’ha adherit al Manifest Cultural d’Andorra el passat 18 de maig, dia Internacional dels Museus.”La UNESCO va organitzar un debat en línia per informar sobre les polítiques i mecanismes per evitar que els professionals del sector cultural els veiessin obligats a cessar la seva activitat per la crisi. El confinament ha fet tancar sales de teatre, de concerts, espectacles, arxius, biblioteques i museus“, exposa Vela, que ha volgut remarcar la necessitat de prendre mesures per evitar el col·lapse del sector en un moment on a tot el món s’estan prenent mesures per evitar que això passi.

Pel que fa a l’especificitat del sector cultural a Andorra, la també consellera general, Susanna Vela, ha remarcat que “el nostre país esdevé encara més important el debat sobre quin model cultural volem, per salvar el nostre patrimoni, a més amb la problemàtica de tenir un sector que no se’l reconeix i que no disposa ni de llei ni d’estructura”, ha recordat la presidenta.