Una app per informar i calcular el consum energètic dels immobles

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, acompanyada del president del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardas, ha signat un nou conveni específic de col·laboració per a l’impuls i implementació d’una nova eina digital per informar i calcular el consum energètic dels immobles. La fita, tal com ha destacat Calvó, s’emmarca en la voluntat del Govern de seguir fent passos decidits cap a la transició energètica i la mitigació de les emissions de CO2, amb la reducció del consum energètic dels habitatges.

L’objectiu del conveni de col·laboració és el desenvolupament d’una aplicació web que permeti consolidar el motor de càlcul existent. Així, el nou aplicatiu ampliarà les funcionalitats actuals per tal de facilitar la gestió de finques, especialment en tot allò relatiu a la seva despesa energètica, i proporcionar la informació necessària per adoptar les mesures escaients per reduir els consums energètics dels immobles.

“L’eina serà accessible per a tots els professionals del sector i també per la ciutadania, per garantir la màxima transparència en relació al consum energètic dels immobles i així reforçar la informació i protecció dels usuaris”, ha explicat Calvó. La ministra també ha destacat que l’eina permetrà “sensibilitzar a la població sobre la necessitat d’implementar millores d’eficiència energètica a casa seva”. En aquesta mateixa línia, Galobardas s’ha mostrat molt satisfet per la implementació de l’eina que assegura que ajudarà “a impulsar millores en favor de la reducció del consum d’energia i implementació de fonts energètiques d’origen renovable”.

La titular de Medi Ambient ha agraït públicament la implicació del sector privat en l’impuls de l’eina, ja que el conveni és un exemple pioner d’entesa i participació publicoprivada en el marc de la transició energètica, i més tenint en compte l’actual tensió de tresoreria dels pressupostos de l’Estat. Així, el 60% del cost de l’eina anirà a càrrec del Ministeri i el 40% restant anirà a càrrec de l’AGIA.

El conveni parteix del Reglament relatiu al repartiment de costos en instal·lacions tèrmiques centralitzades que donen servei a més d’un usuari que el Govern va aprovar el juliol del 2020.

A més, i de manera global, l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic i l’AGIA han signat un segon conveni per col·laborar de manera activa en el desplegament i aplicació de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) així com també de la implementació i informació prop dels associats sobre l’Estratègia energètica nacional.