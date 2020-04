La Covid-19 ens ha obligat a adaptar-nos en tots els sentits, fins i tot a nivell tecnològic. El que havia de ser una aplicació mòbil per pagar l’aparcament a la Massana, ara s’ha convertit en un servei que ofereix a tota la població andorrana la possibilitat de saber a quins establiments es pot anar en temps de coronavirus.

Els responsables de l’app Paymeter són en David Tiago i l’Ignasi Carod, fundadors d’una ‘start-up’ del Niu d’Andorra Telecom que van veure la crisi com una oportunitat per reinventar-se. “Just al març havíem d’obrir a tothom l’aplicació, que consistia en poder pagar a través del telèfon els aparcaments, però amb la Covid-19 vam veure que ja no tenia molt sentit, així que vam aprofitar els contactes que ja havíem fet amb les botigues i comerços de la parròquia per proposa’ls-hi que informessin als ciutadans dels seus serveis”, explica en David. I ha funcionat tan bé que comerços d’altres parròquies s’hi han sumat; “des del mòbil pots veure quines botigues hi ha obertes per teva la zona, quins horaris farien normalment i quins horaris fan actualment, quantes persones permeten a l’interior de l’establiment i si disposen de repartiment a domicili”, detallen els responsables.

L’empresa de l’Ignasi i en David ha crescut tant aquests mesos que han hagut de contractar personal per mantenir l’aplicació i la setmana vinent esperen presentar algunes millores. “Com que era una app d’aparcaments, les botigues encara es veuen amb la icona de pàrquing, però en uns dies ja ho haurem canviat”, puntualitzen. El servei és gratuït tant pels comerços com pels usuaris de l’aplicació. De moment, hi ha 600 persones registrades que poden accedir a més de 50 establiments, des de benzineres, passant per forns, pastisseries, carniceries, farmàcies i supermercats.

La intenció és que, quan tot torni a la normalitat, el servei recuperi el seu objectiu inicial, però que els comerços es mantinguin i puguin oferir cupons per incentivar el comerç i hores d’aparcament si han fet alguna compra a l’establiment”.