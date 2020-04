El confinament ha comportat que moltes persones hagin optat pel correu en línia per poder-se abastir de productes necessaris. Això ha provocat, per exemple, que gegants del repartiment com és Amazon hagi registrat un increment de l’activitat que l’ha dut a anunciar un increment del personal necessari per fer front a la demanda d’aquest comerç a nivell internacional. A Andorra, s’han pogut veure cues a Correos espanyols, signe evident que moltes persones han fet servir aquesta missatgeria per poder-se abastir de certs productes. I aquest increment es dona mentre des del sector comercial del país reclamen en reiterades ocasions que s’obri la porta a aquest comerç, un aspecte que els ajudaria a dinamitzar les vendes, defensen. Aquesta petició, de fet, podria quedar resolta aquesta setmana, ja que des del Govern es va anunciar que aquesta obertura del comerç en línia és imminent.

Cal destacar que des del sector comercial han estat moltes les veus que han demanat insistentment que es permeti el comerç electrònic i han emfasitzat que el fet que des de fora poguessin arribar mercaderies els perjudicava. De fet, dades de les que s’han fet ressò mitjans internacionals, com que Amazon necessita contractar 75.000 persones als Estats Units, posen en evidència l’impacte que està tenint a nivell internacional aquesta activitat.

Des de l’executiu s’ha defensat que si no s’obria aquest tipus de comerç era per no incrementar més la mobilitat però algunes veus assenyalen que això no ha de ser així necessàriament. En aquest sentit, creuen que s’evitarien, per exemple, les cues a Correos espanyols, malgrat des de la companyia es posa en relleu que les que s’estan donant no són directament atribuïbles a un augment de l’activitat sinó a que s’ha reduït l’horari d’atenció al públic a totes les oficines. L’horari en aquest moment és de 9.30 a 12.30 hores i assenyalen que també s’ha reduït el número d’empleats al 50%, que treballen en dies alterns. A més, assenyalen que les mesures per tal que els clients guardin la distància de seguretat també contribueixen a que es vegin cues a l’entrada de l’oficina. De totes maneres, el que sembla evident és que si les persones poden rebre a casa seva certs productes s’evitarà el desplaçament a Correos.