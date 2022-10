Torna l’esperada ‘Sala dels Horrors’ amb els Diables de l’Alt Urgell

Després de tres anys sense poder-se celebrar, torna “l’experiència més terrorífica de l’any”. Així, els pròxims dies 29 i 30 d’octubre, a les set del vespre, i el dia 31 a les nou de la nit, tindrà lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell l’activitat lúdica ‘Sala dels Horrors’, a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell.

Els membres del Grup transmeten la seva passió en l’organització de l’esdeveniment: “Aquest any tornem a obrir les portes de la Sala, és un orgull per a nosaltres veure l’interès generalitzat que hi ha i els bons records que ens transmeten diferents assistents d’actuacions d’anys anteriors”. Alhora, comenten com s’organitza tota la logística: “transformar la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell no és feina fàcil”.

Els Diables expliquen que, “primer construirem tot el recorregut interior, després decorarem tota la temàtica que es manté en secret i, per últim, realitzarem el posicionament de la il·luminació i la sonorització. Com cada any, busquem que sigui una experiència sensorial completa. Ara bé, cal destacar l’aspecte més important de cada dia, el gran nombre d’actors i staff que hi haurà dins de la Sala, més de 30 persones caracteritzades i preparades per a què tot funcioni a la perfecció”.

El preu de les entrades és simbòlic, 2 euros, amb l’únic objectiu de cobrir, una vegada més, les despeses d’organització i obrir l’esdeveniment a tothom sense excepcions. La Sala dels Horrors i els Diables de l’Alt Urgell esperen a tothom per a gaudir d’un recorregut sorprenent en tres dies que venen carregats de crits, escenografies, maquillatge i moltes rialles.