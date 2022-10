La majoria de dispositius digitals que els cecs fan servir en la seva vida diària exclouen el català

Plataforma per la Llengua denuncia que les persones cegues no poden fer servir el català en la gran majoria d’eines digitals que necessiten en la seva vida diària. Tot i que aquest estiu, finalment, Apple hagi incorporat la llengua a VoiceOver, el principal lector de pantalla per a les persones cegues, l’entitat lamenta que la llengua continuï exclosa en la gran majoria de programes que fan servir per dur a terme accions tan bàsiques com ara orientar-se, llegir etiquetes, escriure missatges o saber, per exemple, si els llums de casa són encesos.

D’aquesta manera, els cecs catalanoparlants han de renunciar a la seva llengua i recórrer a assistents de veu o sistemes de conversió a la grafia braille en castellà, francès o anglès. A més de no permetre que els usuaris s’hi comuniquin en català, el fet que aquests dispositius no incorporin la lectura en veu alta en català també dificulta que es puguin entendre els textos escrits en català, perquè són llegits amb una pronunciació que no té en compte les característiques fonètiques de la llengua.

En el cas dels aparells de lectura de braille, la majoria surten de fàbrica sense incorporar la signografia braille catalana, tot i que l’organisme encarregat de vendre’ls, el Centre de Tiflotecnologia i Innovació (CTI), pertany a l’ONCE. Això fa que no sigui possible llegir ni imprimir arxius amb la signografia braille catalana i que les persones cegues hagin de llegir la signografia en altres llengües.

Fins ara, a petició dels usuaris, el CTI ha dissenyat i instal·lat un convertidor per al català en alguns aparells, com ara l’anotador braille Voice Sense. A més, el programa d’impressió en braille Duxbury també incorpora la llengua i compta amb una signografia braille correcta i actualitzada en català. Però, si fins aquest estiu aquests casos eren una excepció, ara, finalment, Apple ha incorporat el català a VoiceOver, el principal lector de pantalla per a les persones cegues, un fet que suposa un gran pas endavant cap a la igualtat lingüística.

Un llarg camí per recórrer per aconseguir la igualtat lingüística

L’entitat anima la resta de fabricants a seguir els passos d’Apple i considera que, tot i aquestes excepcions, en general, les persones cegues catalanoparlants continuen estant doblement discriminades. Pel fet de ser catalanoparlants i, sobretot, pel fet de ser cegues: cal tenir en compte que molts electrodomèstics o aparells d’ús diari com microones, rentadores, rentaplats, balances o termòmetres no parlen ni inclouen informació per a les persones cegues, i això les obliga a recórrer a persones vidents per a fer-los servir.

Aquest impediment suposa un obstacle per a la igualtat d’oportunitats de les persones cegues, que, en el cas de ser catalanoparlants, tampoc no poden fer servir la seva llengua en la majoria d’eines imprescindibles per a la seva vida diària, a diferència dels parlants d’altres llengües, que sí que són tinguts en compte en aquests dispositius digitals.

Plataforma per la Llengua considera que precisament un col·lectiu que ja té tantes limitacions per a comunicar-se i accedir a la informació com és el de les persones cegues hauria de rebre una atenció especial per tal d’evitar que, per culpa d’una qüestió lingüística, les persones que en formen part no puguin dur a terme les tasques essencials per a ser persones autònomes.