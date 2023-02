Taller de ceràmica ‘Pit Firing’ a l’Espai Municipal d’Art de la Seu

Dues creacions de ceràmica fetes amb la tècnica Pit Firing (Ajuntament de la Seu)

L’Espai Municipal d’Art de la Seu d’Urgell ha organitzat per al dissabte 25 de febrer un taller d’introducció a la tècnica de cocció ceràmica coneguda com a ‘Pit Firing’, que anirà a càrrec de la ceramista Ondina Oliva. Aquesta ceramista experta en cuites de llenya i cuites experimentals conduirà als participants del taller en aquesta tècnica ceramista que no té mides ni receptes, però on el seu aprenentatge ajudarà a aconseguir un bon resultat final.

Les inscripcions per a poder prendre part en aquest taller de ceràmica Pit Firing estan obertes i es poden formalitzar a la recepció del vestíbul del centre cultural Les Monges (Plaça de les Monges, 2). Per a més informació es pot trucar al 973 354 838 o enviar un correu a espaiart@aj-laseu.cat El preu del taller és de 50 euros



Què és el Pit Firing?

El Pit Firing -que es pot traduir com ‘la cocció en un forat’-, és una de les formes de cocció mes arcaiques que existeixen. És molt utilitzada per ceramistes de tot el món i per les possibilitats estètiques que aporta. És un mètode mil·lenari que ha està gaudint d’un fort renaixement.

L’únic que fa falta, es un forat al terra. En aquest taller, en lloc de forat, es farà servir un bidó, serradures, fusta i determinats productes que aportin colors i textures per a aconseguir resultats impressionants en les peces de ceràmica.

El Pit Firing és la combinació de diverses tècniques com brunyit, terres sigil·lades, fumats, etc. Les peces es pinten amb diverses capes de partícules fines d’argila obtingudes per decantació i es poleixen per a obtenir la brillantor natural de l’argila.

La tècnica del fumat s’aconsegueix amb materials vegetals, incorporant-hi sals solubles als materials de la cocció o aplicant-los directament sobre la peça. El foc volatilitza tots els materials, creant uns efectes dinàmics i únics en cada peça.

Amb aquesta tècnica s’aconsegueixen peces úniques i irrepetibles. Són fruit d’una tècnica molt laboriosa, sense fórmules d’esmalts o complexes corbes de cocció. El ceramista ha de tenir un cert grau d’intuïció. És una tècnica que convida a gaudir i treballar en llibertat, creant i pensant. Després, la voluntat i espontaneïtat del foc acabarà donant un resultat sorprenent a la peça.

Encara que pugui semblar que és un procés molt simple, val a dir que la simplicitat és només aparent. Amb el Pit Firing, com amb la resta de tècniques de decoració o cocció que tenen un component alt de impredictibilitat, és important tenir un cert grau de control per a aconseguir els resultats desitjats.