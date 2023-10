Suport del Govern andorrà al poble d’Israel

Missatges de Xavier Espot en nom del Govern pel conflicte armat a Israel a les xarxes socials

L’estat de guerra declarat per Israel la matinada passada no només va agafar per sorpresa els ciutadans del país, sinó també la població que es troba fora. L’Associació Cultural Israelita s’ha posat en contacte ja amb familiars i amics del lloc del conflicte i treballa per a ajudar-los. Les autoritats del Principat d’Andorra també han expressat el seu suport i solidaritat.

Hamàs atacava ahir dissabte, al matí, per sorpresa Israel amb el llançament de més de 2.000 coets i la incursió de milicians a les poblacions israelianes frontereres a la franja de Gaza. L’exèrcit israelià va declarar l’estat de guerra just després. En el primer dia de conflicte els morts dels dos bàndols s’eleven a més de 700 persones i els ferits superen el miler. Les incursions van suposar també la captura d’ostatges per part del grup de Hamàs.

L’operació, la de més magnitud en els últims 50 anys, va agafar per sorpresa tant la intel·ligència del país com la ciutadania. Fins i tot, la població que es troba fora.

L’Associació Cultural Israelita ja s’ha posat en contacte amb els amics i familiars que es troben al lloc del conflicte. Es mostren en xoc pels fets ocorreguts, condemnen els fets i estan a l’espera de més informació per a saber com ajudar els seus coneguts. També asseguren haver rebut suport del Govern andorrà, que a través de les xarxes socials ha mostrat la seva solidaritat vers les autoritats i la població civil israelianes.