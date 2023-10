La Generalitat integrarà l’Alt Pirineu i Aran al sistema tarifari de Lleida

Estació d’autobusos de la Seu d’Urgell (RàdioSeu / arxiu)

El Departament de Territori de la Generalitat integrarà els desplaçaments en transport públic de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran a Lleida dins del sistema tarifari de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida (ATM) el gener de 2024. Ho ha explicat la consellera catalana de Territori, Ester Capella, en la reunió que ha mantingut amb els alcaldes de la zona al Centre de Suport Territorial de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), a Tremp (Pallars Jussà).

La consellera de Territori ha recalcat que es tracta d’un “pas endavant i molt significatiu per al transport públic i per a la mobilitat sostenible del Pirineu” que garanteix els drets de “l’accessibilitat, l’equitat i l’arrelament”. Ha puntualitzat que “l’Alt Pirineu i Aran és una àrea molt singular del país -Catalunya-, molt extensa, amb densitat de població baixa i condicions orogràfiques que fan més difícil la mobilitat”. Però això, ha subratllat, “no ha de ser un impediment perquè el Govern compleixi amb les seves obligacions, que és oferir serveis i garantir els drets als ciutadans del país visquin on visquin”. En aquest sentit, ha explicat que l’objectiu és també “lluitar contra el despoblament i garantir l’equilibri territorial”.

El cost de la integració tarifària se situa al voltant dels 800.000 euros anuals, aportats pel Departament de Territori i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

La integració suposarà la creació de la zona 3, que estarà formada per les comarques del Pallars Jussà i l’Alt Urgell, i de la zona 4, que estarà formada per l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l’Aran i la Cerdanya.

La incorporació d’aquestes comarques permetrà estalvis de fins al 78% en el preu d’alguns desplaçaments. És el cas del trajecte Puigcerdà – La Seu d’Urgell, que amb bitllet senzill té un cost de 7,05 euros i amb la T10 passarà a valer 1,55 euros. El trajecte Lleida – La Seu d’Urgell té un cost de 19,60 euros amb bitllet senzill i amb la T-10 passarà a valer 5 euros, una rebaixa del 74%. El viatge Vielha-Lleida té un cost de 14,72 euros amb bitllet senzill i amb la T-10 passarà a valer 7 euros, una disminució del 52%.

Aquestes tarifes no contemplen les actuals bonificacions que finalitzen al desembre de 2023

Així mateix, els ciutadans del Pirineu i Aran podran disposar del títol T-jove per als menors de 30 anys i també del títol de transport T-16 per als menors.

Els desplaçaments pel territori integrat permeten els transbordaments amb una única targeta. Els viatges es poden fer amb els autobusos urbans, els autobusos interurbans i la línia RL2 de Ferrocarrils de la Generalitat que uneix Lleida i La Pobla de Segur. En queda exclòs el transport intern d’Aran, que depèn del Conselh Generau d’Aran.

L’Alt Pirineu i Aran és una àrea amb prop de 74.000 habitants. Amb la incorporació d’aquest territori, el sistema connectarà una zona total de 434.000 habitants.

L’àmbit de l’ATM Lleida disposa des del 2008 de la targeta sense contacte, que es pot recarregar al Centre d’Atenció al Client de l’ATM Lleida, als punts de venda de les poblacions de l’àrea integrada o a bord d’autobusos interurbans.

Aquesta mesura d’integració tarifària dels transports dels serveis del Pirineu i Aran amb Lleida suposa un nou pas dins del procés per a la integració tarifària del conjunt de serveis de transport públic a Catalunya que ha permetre millorar les condicions d’accés de tots els territoris als sistemes de mobilitat sostenible.

Aquesta actuació s’emmarca dins de les mesures contingudes a l’Estratègia del Pirineu i ha de contribuir, no només a potenciar la mobilitat sostenible, sinó també a afavorir el desenvolupament econòmic del territori i contribuir a la lluita contra el despoblament de les zones rurals.





Enquesta de mobilitat de l’Alt Pirineu i Aran

El Departament de Territori de la Generalitat i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) tenen previst elaborar una enquesta de mobilitat quotidiana abans d’acabar l’any.

L’objectiu, ha dit la consellera, és ”saber com funciona el transport públic i saber quines són les necessitats de mobilitat de la ciutadania”. L’enquesta, ha afegit, “és un primer pas per a dibuixar un pla de mobilitat específic per a l’Alt Pirineu i Aran i per a la creació d’una taula de mobilitat del Pirineu, que n’haurà de garantir el desenvolupament”.

La informació que s’obtingui de l’enquesta es completarà amb el seguiment de les dades de mobilitat amb tecnologia Big Data i intel·ligència artificial.