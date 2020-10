Sis persones detingudes per delictes contra l’ordre socioeconòmic en el marc de l’operació “Terra”

La Policia ha detingut aquesta darrera setmana (del 5 a l’11 d’octubre) a 22 persones. Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra la seguretat del trànsit (4) i altres delictes (14). Entre aquestes darreres 14 persones n’hi ha sis que han estat detingudes per presumptes delictes contra l’ordre socioeconòmic i l’ordre públic en el marc de l’operació anomenada “Terra”. Es tracta de dues dones residents de 32 i 76 anys, dos homes residents de 46 i 58 anys, i dos homes no residents de 53 i 61 anys. Aquest assumpte està judicialitzat, segons informa la Policia en un comunicat, i les detencions es van realitzar el dimarts 6 d’octubre.

També per un presumpte delicte contra l’ordre socioeconòmic, en aquest cas per contraban, es van detenir quatre persones, dues el dijous 8 d’octubre i les altres dues l’endemà. El dijous a les 19:20 hores a la frontera del DCNJ es van detenir dos homes no residents de 27 i 41 anys en ser controlats per agents del Servei de Duana del Grup d’Antifrau al Pas de la Casa. Al registrar els turismes, amb matrícula francesa, amb què circulaven, es va trobar una gran quantitat de tabac -es van comissar 4.350 paquests de tabac, 14,45 kg de picadura i 4 kg de tabac de pipa d’aigua, per un valor total de 15.916 euros-, i l’endemà, fruit de la investigació realitzada es va procedir a la detenció d’una dona resident de 59 anys -gerent d’un establiment comercial- i un home resident de 49 anys -encarregat d’un altre establiment comercial-, com a presumptes autors dels delictes contra l’ordre socioeconòmic i l’Administració de Justícia, en haver venut a les dues persones anteriorment detingudes, unes quantitats de tabac superior a les legalment establertes.

El mateix 8 d’octubre es va detenir també a una dona de 34 anys com a presumpta autora d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic –ús fraudulent de targeta de crèdit-. Aquest mes d’octubre es pren denúncia ja que alguna persona ha fet ús de la tarja de crèdit de la denunciant -pagament per TPV virtual a una empresa del Principat, per valor de 313 €-. L’enquesta duta a terme va portar a la detenció de la interessada.

La policia també va detenir, el dilluns 5 d’octubre a les 00:25 hores a Encamp, un home de 41 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

Ahir diumenge 11 d’octubre, a Pal, es van detenir dos homes, de 21 i 54 anys com a presumptes autors d’un delicte contra el medi ambient.

Alcoholèmia i drogues

Aquesta setmana s’han detingut quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, i un d’ells també va donar positiu al control de tòxics salivar. Dos d’ells van patir accidents de danys materials.

També s’han detingut altres quatre persones a la frontera del Riu Runer en accedir al Principat en possessió de drogues. El dimecres 7 d’octubre a les 18:00 hores es van detenir dues dones de 25 i 29 anys quan accedien en autobús de línia regular amb 12’7 grams de “Tussi” -positiu a l’heroïna-, 0’4 grams de cocaïna i 2 pastilles d’èxtasi.

El divendres a les 10:40 hores es van detenir dos homes de 25 i 28 anys quan accedien en un turisme particular i amb 2,5 grams de cocaïna.