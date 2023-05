Sessió de Cineclub amb “Los reyes del mundo”

El Cineclub de les Valls ha programat per a aquest dimecres, dia 31 de maig, una nova sessió de cinema. La pel·lícula es projectarà a les 21 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. La cinta escollida per a l’ocasió és “Los reyes del mundo”, de Laura Mora (Colòmbia 2022). El film és per a majors de 18 anys i el preu de l’entrada és de 5 euros (3 euros per als socis).

Psinopsi

“Un dia tots els homes es van quedar adormits… I els cercs de la terra van cremar”. Una història sobre la desobediència, l’amistat i la dignitat que existeix a la resistència. Rá, Culebro, Sere, Winny i Nano. Cinc nois, del carrer Medellín. Cinc reis sense regne, sense llei, sense família, emprendre un viatge a la recerca de la terra promesa. Un conte subversiu a través d’un clan salvatge i entranyable que transita entre la realitat i deliri. Un viatge cap al no-res, on passa tot.