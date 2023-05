Victòria i festival de gols de l’FC Andorra i el Vila-real B (4-3)

L’FC Andorra celebrant un dels gols marcats al Vila-real B (FC Andorra)

Partit dels considerats bojos el disputat aquest dissabte a l’Estadi Nacional entre l’FC Andorra i el Vila-real B. Un encontre que ha tingut 7 gols, amb diferents alternances en el marcador i que tot just s’ha decidit en els instants finals a favor del conjunt tricolor que, de vegades perdia, altres empatava i, a la conclusió, s’ha avançat definitivament per a sumar els seus 3 últims punts de la temporada. Ara, després d’aquest 4 a 3 i de la bona campanya realitzada, toquen unes bones i merescudes vacances.

La història del partit

Com en la majoria de compromisos a la lliga SmartBank, l’FC Andorra ha superat al rival quant a estadístiques: possessió de la pilota, precisió i nombre de passades, ocasions… Però aquesta superioritat té diferents capítols que s’expliquen a continuació.

La d’avui dissabte era la jornada 42 del campionat, la darrera. Els del Principat jugaven a casa i tenien l’oportunitat d’acomiadar-se amb una alegria davant l’afició. Avui s’han aplegat 1.731 persones a l’Estadi Nacional, les quals, han gaudit d’un festival de gols en un partit boig contra el Vila-real B. El 4 a 3 així ho certifica.

Ara bé, les coses no han començat tan bé per als d’Eder Sarabia ja que, als 7 minuts, els visitants s’avançaven amb un matiner gol de Tiago. Tocava remar contracorrent. Afortunadament, al 23, Rubén Bover igualava el lluminós en executar una falta directa. Uns 20 minuts ha durat la satisfacció andorrana perquè, al 42, el “groguet” Carlo posava novament al seu equip per davant. Amb l’1 a 2 s’arribava al descans.

Al poc d’iniciar-se el segon temps tornaven les bones notícies per a l’FC Andorra. Al minut 51, Mika Mármol tornava a empatar el duel (2 a 2). Però, encara hi hauria una nova alegria, tan sols uns instants després. Al 57, per fi, els d’Eder Sarabia es posaven per davant gràcies a una diana de Carlos Martínez (3 a 2).

Feia la impressió que l’encontre podria acabar aquí, però, no! La bogeria golejadora havia de seguir. A 8 minuts per a la conclusió del temps reglamentari (82′), el Vila-real B anivellava altre cop el matx mitjançant Tasende (3 a 3). Amb tan poc temps que li quedava al partit i als tricolors, semblava difícil extreure més petroli a una tarda on la xarxa i els porters han rebut com mai. Feia només 4 minuts que el minisubmarí col·locava l’empat a tres quan, Jacobo, després d’una jugada col·lectiva, instaurava el definitiu 4 a 3. Tarda de contrastos i, sobretot, de gols. A més, el triomf s’ha quedat a casa.

En acabar el partit, amb la seva victòria, l’FC Andorra s’ha situat en una provisional extraordinària 7a plaça. Ara bé, alguns dels rivals directes a la classificació encara han de jugar els seus compromisos. En tot cas, passi el que passi, els tamarros finalitzaran, segur, el campionat de la segona divisió espanyola de futbol dins del top-10. Una fita a celebrar.