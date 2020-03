El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest migdia que les defuncions amb coronavirus s’eleven a 6. Així, a les quatre que es coneixien ahir se n’han de sumar dues més que es van produir el passat dia 27 de març de les quals s’ha rebut el resultat de l’analítica avui.

Martínez Benazet ha explicat que en tots es casos eren persones d’edat molt avançada, de més de 85 anys. En aquest sentit, ha explicat que en aquests casos es descarta la intubació, ja que poques persones d’aquestes edats superen un tractament tan agressiu com aquest.

El titular de Salut ha repassat les dades i ha informat que se sumen ja 334 casos de coronavirus, 322 dels quals són actius, ja que hi ha sis defuncions i sis pacients curats. Hospitalitzades hi ha 46 persones, 37 a planta i 9 a la unitat de cures intensives intubades i amb ventilació mecànica. Al Cedre hi ha 18 persones amb positiu de Covid-19 i 4 a l’espera d’obtenir els dos resultats negatius consecutius en 24h-48h i ja asimptomàtiques.

Capacitat de resposta

Martínez Benazet ha exposat que la situació a l’hospital i l’UCI “es manté estable” i que s’està fent servir un terç dels llits d’hospital previstos per al tractament de pacients de Covid-19 i la meitat dels llits equipats amb dispositius de ventilació mecànica. Així, “tenim capacitat de resposta”, ha manifestat el ministre de Salut.