El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat durant la seva compareixença des del seu domicili per fer balanç de la situació d’emergència sanitària que la corba que dibuixen els contagis és més aritmètica i no tant exponencial, és adir, que s’ha aplanat, i “per tant la lluita està donant resultats“, ha manifestat. Així ha animat a seguir amb el “medicament més fort que tenim per no donar cames al virus”, que és quedar-se a casa.

De la mateixa manera, el ministre ha sentenciat que “si no haguéssim pres les mesures quan ho vam fer ara tindríem el sistema sanitari totalment col·lapsat”.

Així doncs, hi ha “un horitzó d’esperança”, segons Martínez Benazet.

De totes maneres, el titular de Salut considera que encara poden arribar pics de contagis, pel que cal mantenir les mesures de confinament i prudència. “D’aquí unes poques setmanes” es començarà a veure un descens dels casos, “i serà el moment d’analitzar el grau d’immunització” de la població, amb el qual es podran començar a estudiar noves mesures.

Arribada de 39 professionals de la salut cubans

El ministre de Salut ha explicat que en les properes hores arribarà un grup de professionals de la salut cubans per donar suport en l’atenció als malalts de Covid-19. Abans que comencin a treballar, se’ls faran les pertinents proves per assegurar-se que no són portadors del virus i poc a poc s’aniran incorporant als diferents equips.

Martínez Benazet ha assegurat que aquest equip, format per 27 professionals de la infermeria i 12 metges, tots ells especialitzats en medicina interna i sobretot cures intensives, s’allotjaran en un hotel i disposaran de totes les garanties. Ja que ens venen a ajudar, “els hem de tenir en les millors condicions possibles”, ha manifestat el ministre.