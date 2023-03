Segons PS Progressistes SDP +, “DA no respecta la Llei Electoral”

Pere López del PS i Jaume Bartumeu de Progressistes (AndorraDifusió)

El candidat de Demòcrates per Andorra, Xavier Espot, ha presentat aquest divendres, als mitjans de comunicació, el seu programa electoral. Segons PS Progressistes SDP +, “ho ha fet violant el manual de procediments per a les Eleccions Generals del 2 d’abril del 2023, que el Govern que ell presideix en funcions, va distribuir a totes les candidatures, en el qual diu ben clar el següent: La campanya electoral s’inicia el dia 19 de març del 2023 a les 15 hores i s’acaba el dia 31 de març del 2023 a les 24 hores.”

En ser preguntat per un mitjà de comunicació –l’Altaveu– sobre l’evident irregularitat d’aquesta presentació abans d’hora, el candidat de DA ha manifestat que DA “ja va … fer el mateix fa quatre anys.” L’aliança socialdemòcrata diu que, Espot, “amb una mà, com a cap de Govern en funcions, distribueix a les candidatures que es presenten a les eleccions generals un Manual de Procediment d’obligat compliment i amb l’altra mà ell mateix conculca el que pretén fer respectar als seus adversaris electorals”.

L’aliança continua considerant que “DA ha fet cas omís a les recomanacions fetes recentment per la Junta Electoral que posen de manifest que s’entén acte de campanya (…) manifestacions, declaracions, comunicacions, anuncis, etc. dels respectius programes electorals. I aquest criteri ha de ser mantingut. Fora d’aquest termini ni els candidats ni els partits polítics o agrupacions no haurien de difondre propaganda electoral, si bé poden fer públiques les activitats o manifestacions que es limitin a un ús adequat de la llibertat d’expressió”.

Els candidats de DA han ofert, així, “una perfecta mostra del seu capteniment prepotent amb aquesta actuació renyida amb el respecte a les formes democràtiques. Veiem així com el que està dient Xavier Espot a les altres candidatures és, al capdavall, feu el que dic, que jo ja faig el que vull”, manifesten des de les files del PS Progressistes SDP +.

Els socialdemòcrates, seguint amb la seva línia contundent de precampanya, afegeixen que “els candidats de DA juguen brut. Empren el govern en funcions per a fer anuncis electoralistes, com la subvenció de les hipoteques per a l’habitatge presentada dimecres passat i la signatura d’un conveni amb el Comú d’Escaldes per a una promoció d’habitatges”.

Finalment, la coalició d’esquerres diu que “en la política democràtica no s’hi val tot. DA ens ha tornat a demostrar que l’ètica no forma part del seu bagatge polític. DA no pot demanar confiança a ningú quan no respecta la llei”.