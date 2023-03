Demòcrates posa l’habitatge al centre del seu programa electoral

Meritxell López, Xavier Espot i Carles Enseñat, candidats de Demòcrates (Demòcrates)

L’equilibri, el creixement i la confiança són els tres grans eixos sobre els quals se sustenta el programa electoral de Demòcrates per a les properes eleccions del 2 d’abril. Dins d’aquests, tal com ha desgranat el cap de llista, Xavier Espot, a la roda de premsa celebrada aquest divendres al matí, “es fa honor a la feina feta els darrers quatre anys, donant continuïtat a les polítiques desenvolupades, amb projectes de futur”, des del “realisme, la transparència, l’honestedat i la capacitat d’autocrítica”, ha afegit.

Així, i partint d’aquests tres grans pilars, Espot ha explicat que el programa comença amb accions per a resoldre la problemàtica de l’habitatge (una “prioritat absoluta i el gran repte intern de país”), i finalitza amb l’assoliment de l’acord d’associació amb la UE (“un dels grans reptes externs”). Entremig, mesures dividides en temàtiques com la millora del poder adquisitiu, l’urbanisme respectuós, la mobilitat sostenible, l’acció climàtica decidida, la salut pública de qualitat, la vellesa digna, la igualtat efectiva entre homes i dones, l’educació, la innovació i l’emprenedoria, la cultura, el patrimoni, el comerç i el turisme, “la llengua que ens identifica”, les finances públiques, les infraestructures i una Andorra segura, entre d’altres.

Sense entrar al detall de cada punt, el cap de la llista nacional sí que ha volgut incidir en l’habitatge, on es contemplen mesures com la inversió de 50 milions d’euros per a ampliar el parc actual, la cessió de sòl públic per a construir immobles, establir una proporció màxima d’habitatges d’ús turístic i de segones residències, gravar amb un impost especial les inversions estrangeres al sector immobiliari i als no residents que comprin habitatge. Aquest impost es destinarà a la construcció d’habitatge assequible.

Es tracta de mesures molt vinculades amb la defensa del creixement sostenible: en aquest punt també s’aposta per protegir el 30% del territori amb una xarxa de parcs naturals, i per a mantenir la gratuïtat del transport públic.

Espot ha estat acompanyat a la roda de premsa pels números 2 i 3 de la llista nacional, Meritxell López i Carles Enseñat respectivament. Donant continuïtat a les mesures mediambientals, López ha explicat accions com l’estudi per a crear un mitjà de transport segregat entre Sant Julià i Escaldes-Engordany, amb l’opció que pugui tenir continuïtat fins a la Seu d’Urgell. En un altre ordre de coses, ha reiterat la voluntat de Demòcrates d’avançar cap a la despenalització de la dona que vulgui interrompre l’embaràs, “sempre garantint la preservació del nostre sistema institucional”.

Per la seva part, Enseñat ha detallat propostes del programa com seguir diversificant el deute públic, la simplificació dels processos administratius, la creació d’una única administració tributària compartida amb els comuns, la reforma de les pensions, l’impuls del museu nacional i una nova llei del català “per a garantir el seu ús a tots els nivells de vida social”. Finalment, i pel que fa a l’acord d’associació, ha garantit la celebració d’un referèndum i, per tant, “serà el poble andorrà qui tindrà la darrera paraula”.

Espot ha defensat que el programa i les propostes s’han fet des del “realisme”, sense propostes extremistes perquè “en el terme mitjà està l’equilibri”. També ha garantit que no és un programa estàtic, sinó que es podrà alimentar amb les aportacions dels ciutadans durant la campanya electoral. Per aquest motiu, a banda d’haver-se adaptat en format audiollibre per a les persones amb discapacitat i comptar amb altres opcions accessibles, també es posarà a disposició de la ciutadania un format digital.