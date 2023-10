RàdioSeu estrena temporada amb novetats i una quarantena de col·laboradors

Taula de so de RàdioSeu (Aj. la Seu)

RàdioSeu estrena al llarg d’aquest octubre la seva programació de la temporada 2023-2024. La informació local i els programes propis a càrrec de més de 40 col·laboradors són els principals eixos de la graella. L’oferta també es dona a conèixer a la Fira de Sant Ermengol, en què RàdioSeu és un any més l’emissora oficial del certamen i hi serà present amb un estudi mòbil al Camí Ral de Cerdanya, des d’on emetrà en directe.

De dilluns a divendres, RàdioSeu ofereix cada dia els Informatius Matí (9 h) i Migdia (13 h), a més de l’Informatiu Vespre (19 h), amb Ignasi Cervera, i els butlletins horaris (10, 11, 12 i 17 h), complementats amb les Notícies en Xarxa i amb la previsió del temps oferta per Néstor Gómez. L’actualitat també passa pel ‘120% Ràdio’ (11.15 h), que inclou ‘L’entrevista del dia’, amb Pep Graell, i els espais mensuals ‘Fil directe amb l’Ajuntament’ i ‘Fil directe amb l’alcalde’, amb Marta Pujantell. Totes les notícies i l’agenda d’activitats local es poden trobar igualment al web www.radioseu.cat, des d’on també es poden recuperar tots els programes de l’emissora, a la secció ‘Ràdio a la Carta’. Actualment bona part de la programació també es podrà trobar a la plataforma Spotify i a Ivoox.





Programació de migdia amb nous programes

El gruix principal de programes de col·laboració, amb una gran varietat de temàtiques, s’emet a la franja del migdia (12.15 h) i aconsegueix mantenir l’àmplia oferta dels darrers anys, juntament amb algunes novetats. És el cas de ‘Recepta’m esport’, amb la infermera i triatleta Lídia Puyals, que s’emetrà el tercer dilluns de cada mes; ‘Logopèdia per a tothom’, amb Jana Rosell (3r dimarts de mes); ‘Del residu al recurs’, a través de La Xarxa amb Joan Ibars (3r dimecres de mes); ‘Dites, refranys i adagis’, amb Jaume Escala (cada divendres), també de La Xarxa, i ‘La UNED parla’, un programa coordinat per Mònica Martínez (4t divendres de mes).

A més de totes aquestes novetats, els dilluns al migdia també es pot escoltar ‘Els Mossos informen’ (César Isla), ‘Gent gran, gent activa’ (coordinat per Montse Eroles) i ‘Natura en estat pur’ (Albert de Gràcia). Els dimarts, s’emetrà ‘Veu de plens’ (després de cada plenari municipal), ‘For a better future (Fàtima Bentoldrà) i ‘El Picot’ (amb membres del Club Social El Picot). Els dimecres, ‘Habemus Marketing’ (Ariadna Vázquez), ‘Espai de Salut’ (Anna Gómez) i ‘Bigotis’ (Mariel Mata). Els dijous, ‘La defensora del ciutadà’ (Anna Martí), ‘Fem empresa’ (Àrea de Promoció Econòmica), ‘La veu dels centres’ (Isabel Rodríguez) i ‘Veus de dona’ (Maite Jou). I els divendres, ‘Viure millor i no morir en l’intent’ (Ramon Alsina), i l’espai ‘A la Muntanya’, al llarg de la temporada d’hivern, presentat per Ignasi Cervera. La majoria d’aquests programes són mensuals, tot i que també n’hi ha alguns de quinzenals o setmanals.





Tarda i vespre amb novetats

Pel que fa als miniespais de la tarda (18.00 h), també hi ha canvis destacats. Els dimecres, s’emetrà ‘Endevina endevinalla’, proposta de la tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística a l’Alt Urgell, Teresa Vilaró, i l’espai ‘Històries’, a càrrec de l’historiador i arxiver Lluís Obiols. Els divendres es podrà escoltar un resum informatiu setmanal amb ‘Infopodcast. Posa’t al dia’, un resum de les notícies més destacades de la setmana a la Seu, l’Alt Urgell i el Pirineu, elaborat per RàdioSeu en coordinació amb la Xarxa, a càrrec de Marta Pujantell i Pep Graell. Els dilluns, continua per segona temporada ‘@TIC’, amb la dinamitzadora del Punt Òmnia, Ester Collado. A la mateixa hora, els dimarts es pot escoltar ‘Terra Escrita’ (Club de Lectura Terra Escrita d’Organyà); i els dijous, ‘Niu de contes’ (Montse Rollán).

També a la tarda (18.30 h), s’emet cada dia ‘La Tria’, amb Pep Graell, que inclou l’agenda, l’actualitat de cinema i TV, els petits anuncis, el miniespai ‘Pinzellades de fisio’ (amb la secció de l’Alt Pirineu i Aran del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya) i espais setmanals com ‘El Poliesportiu’ (els dimarts) i ‘En sèrie’ i ‘La cartellera’, els divendres.

A la franja posterior a l’Informatiu Vespre (19.15 h), continua un any més l’actualitat del futbol local amb ‘EDFOR-Futbol d’aquí’. Els seus presentadors, Jordi Grau i Santi Roura, també oferireixen per segon any l’espai ‘+ Futbol’, el primer i tercer dimarts de cada mes. Els dimarts, a cada final de mes, també es pot escoltar el programa mensual d’entrevistes ‘Perspectives’ (Amadeu Gallart) i el segon dimarts de més s’estrena un programa centrat en el Cineclub La Seu d’Urgell, coordinat per Albert Galindo. Els dimecres, continua l’espai d’humor ‘No t’ho acabis’ (Toñi Cabello i César Isla); i els dijous, es pot seguir ‘Bàsquet de 3’, amb Juanfra Paredes. A la mateixa franja, Salseu’ (David Munt) estrena nou dia d’emissió: els divendres.

Finalment, a la franja de les 20.00 h, els dilluns es pot escoltar el programa d’història ‘A les portes de Troia’ (Sergio Rodríguez i Alberto Reche); els dimarts, ‘Jazz Club’ (Susanna Carmona); els dimecres, ‘Tradicionarius punt i seguit’ (amb el Centre Artesà Tradicionàrius); els dijous, el millor rock amb ‘Ruta 66’ (Pitu dos Santos); i els divendres, la millor música clàssica amb ‘El galliner’ (Enric Riu).





Continuïtat en els caps de setmana

RàdioSeu també emet programació pròpia els caps de setmana, amb ràdio fórmula, reemissions i el programa de novetats musicals ‘Estrenes’ (Joan Soler), els dissabtes a la tarda, a més de la retransmissió de partits del Cadí La Seu (Toñi Cabello i Jordi Serrato) i l’espai ‘Coblejant’ (Queralt Pedemonte i Jordi Terme) els diumenges al matí.

La graella de programació completa, en què també hi ha connexions als butlletins informatius de La Xarxa i a Catalunya Ràdio, ja es pot descarregar a la secció ‘Programació’ del web radioseu.cat. RàdioSeu també informa de manera constant sobre l’actualitat mitjançant els seus perfils a Facebook, Twitter i Instagram, que compten amb milers de seguidors.