Què és la Polidactilia?

Una persona amb 6 dits a la mà (Getty images)

La polidactília és una anomalia congènita que es caracteritza per la presència de dits supernumeraris o dits extres en mans o peus. Aquesta condició pot manifestar-se en diferents formes, des d’una simple duplicació d’un dit fins a la presència de múltiples dits addicionals. És considerada una anomalia relativament comuna, que afecta un de cada mil naixements.

La polidactília pot ser heretada genèticament o aparèixer de manera espontània com una mutació.

Existeixen diversos tipus de polidactília, cadascuna de les quals es caracteritza per diferents patrons d’herència:

– La polidactília postaxial, en la qual el dit addicional es troba en el costat exterior de la mà o el peu, és el tipus més comú de polidactília.

– La polidactília preaxial, en la qual el dit addicional es troba en el costat interior de la mà o el peu, és menys comú.

La presència de dits supernumeraris, pot tenir diferents efectes en la funció de la mà o el peu afectats. En la majoria de casos, els dits addicionals són petits i no afecten la funció del membre en qüestió. En altres casos, els dits addicionals poden afectar la capacitat de l’individu per a fer unes certes tasques, com agafar objectes o caminar amb normalitat. En el cas del peu, una major amplada del peu ocasionada per un número més gran de dits, pot suposar la necessitat de fer-se el calçat a mida, per exemple.

En casos extrems, la polidactília pot requerir cirurgia per a corregir la malformació i restaurar la funció normal del membre afectat.

A més de la polidactília aïllada, en la qual es presenta només com una anomalia en el nombre de dits, també existeixen algunes síndromes en els quals la polidactília es presenta com a part d’un conjunt més ampli d’anomalies congènites.

El diagnòstic de la polidactília es realitza mitjançant una avaluació clínica i proves de diagnòstic per imatges, com a radiografies i tomografies.

En alguns casos, no es requereix tractament per a aquesta patologia i els dits addicionals es deixen tal com estan. En altres casos, es pot fer cirurgia per a corregir la malformació i millorar la funció del membre.

Per tant, és important que qualsevol persona que presenti símptomes de polidactília consulti a un metge per a rebre un diagnòstic i el tractament adequat.