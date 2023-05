L’FC Andorra, a acabar de “guarnir” la seva temporada

L’Estadi Nacional acollint un partit (FC Andorra)

Tres jornades -comptant aquesta- és el que li queda a l’FC Andorra per a abaixar la “persiana” en la seva primera temporada a la lliga SmartBank, la segona divisió del futbol espanyol. Més enllà dels resultats que es donin en els tres partits que resten, la nota per als tricolors ha de ser, sense dubtes, la d’aprovat.

Han assolit l’objectiu, la permanència, però, també és veritat que durant el campionat s’ha comprovat com, amb una mica més d’encert -i sort-, els tricolors potser podrien haver entrat en places de play-off d’ascens. Malgrat tot, això no esborra la bona imatge exhibida en molts camps de futbol, despertant elogis pel sistema de joc plantejat per l’entrenador Eder Sarabia.

L’FC Andorra encara té l’oportunitat, en aquests tres compromisos que queden per davant, de sumar algun punt més i escalar alguna posició a la taula, guarnint així la seva classificació. Sense anar més lluny, aquest diumenge (16:15 hores), els tricolors rebran el Tenerife, una formació que és a la 10a plaça amb tan sols un punt més (53). Sí els andorrans s’imposen, el passarien al davant. El matx és disputarà a l’Estadi Nacional.