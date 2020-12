Títol: Quan en Findus era petit i va desaparèixer

Edat: A partir de 7 anys

Escriptor/a: Nordqvist, Sven

Editorial: Flamboyant.

La reedició del llibre que va resultar guanyador del Premi Atrapallibres 2011-2012 en la categoria dels 9 anys no pot deixar-nos indiferents, ja sigui per la tendresa bonhomiosa del seu text com per l’empatia juganera de les seves il·lustracions, tot plegat obra del suec Sven Nordqvist.

En Pettson és un vell granger solitari fins a l’arribada d’un gatet a qui anomenarà Findus perquè va arribar dins una caixa de pèsols congelats. I en Findus no es cansa mai d’escoltar la història de quan es va perdre, peripècia que és justament l’argument d’aquest relat.

Que el comportament del Findus s’assembla molt al de la majoria dels infants? Sí senyor! Que el d’en Pettson és semblant al de molts concos entendrits? Sí senyor! Aquí rau part de la gràcia del llibre, que reprodueix diàlegs i situacions del tot versemblants i creïbles.

Però allò que el fa més interessant i entretingut és l’expressivitat de les seves il·lustracions, que amaguen les més enginyoses picardies de l’autor (el joc de te de les gallines, les descomunals espardenyes del granger, els esquís de la tauleta de nit, la pomera que fa ous…), una mica a la manera de Tomi Ungerer, però certament en una ambientació més vintage.

I com que el text es desenvolupa amb una certa parsimònia, però sense perdre mai el ritme, això dona temps per anar buscant els diferents gags que es camuflen a cadascuna de les generoses i enginyoses il·lustracions que animen aquest llibre tan exitós aquí i arreu.

Per Teresa Duran Armengol. Clijcat / Faristol