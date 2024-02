Pren nota d’aquests consells pràctics per a triar un perfum

Una dona posant-se perfum (marymarkevich / freepik)

Tant si ets de Sant Valentí -que és a tocar- o de Sant Jordi, en ambdós casos, ja saps que són diades en les quals més perfums es regalen. Però, com hem de triar un perfum? Triar el perfum perfecte pot ser una tasca desafiadora, però per a ajudar-te t’oferim els millors consells per a triar el perfum ideal.

El perfum no és només aquelles gotes de fragància que uses per a fer bona olor. Dona missatges que, ben conduïts, poden reafirmar la imatge de qui l’utilitzarà. Escollir el perfum més adequat requereix el coneixement de la psicologia de qui l’usarà, a més de saber en quin moment del dia el farà servir i amb quin objectiu.





Un moment per a la reflexió

Abans de pensar en res més, el primer que t’has de qüestionar és quin tipus de fragància vols… una aigua de colònia, un perfum o una essència.

– Les aigües de colònia són fragàncies més fresques i volàtils.

– Els perfums, una mica més contundents, mantenen el seu perfum més temps.

– Finalment, les essències, veritables bombes de sensualitat, han de ser fetes servir amb dosis extremadament petites perquè són fragàncies molt concentrades.





A la perfumeria!

1- Coneix les teves preferències olfactòries. Abans d’aventurar-te en la jungla de fragàncies, identifica les notes que t’atreuen. Prefereixes aromes florals, afustats, cítrics o orientals? Conèixer les teves preferències bàsiques t’ajudarà a reduir les opcions i centrar-te en el que realment t’agrada.

2- Si has de comprar un perfum per a tu, el millor és que vagis sola, d’aquesta forma no t’influenciarà l’opinió de qui t’acompanyi. Si el compres per a regalar, el millor és que et deixis acompanyar per qui millor coneix a la persona que rebrà el perfum.

3- El moment ideal per a triar un perfum és quan et sentis contenta. Segons estudis realitzats sobre aquest tema, l’adrenalina que alliberes en testar el perfum, afina l’olfacte i és més fàcil que encertis en l’elecció. Si tens un moment baix anímicament, el més possible és que et sentis perduda i no sàpigues per a quina fragància decantar-te… Això sense oblidar que la tristesa produeix anhedonia, o pèrdua per a sentir plaer…

4- Realitza una preselecció, per a això et podrà ajudar la dependenta de la perfumeria. També et pot ajudar a fer una preselecció en funció de la personalitat de qui l’utilitzarà. Les dones vitalistes es decanten per les notes fresques de cítrics, fruites i flors fresques. A les apassionades els encanten les florals intenses i aromes càlides, com els de l’almesc i l’ambre. Les més apassionades se solen inclinar per les notes orientals del pàtxuli, la vainilla o el sàndal.

5- Si vols equivocar-te, tria la fragància a partir de l’olor que percebis de l’ampolla o vaporitzant-la a l’aire. Només notaràs les notes de sortida i l’alcohol. És millor que facis una primera selecció a partir dels mullets (o tires de paper) i, una vegada triades quatre fragàncies, que les apliquis sobre la pell. De totes maneres, si el perfum no és per a tu, has de tenir en compte que les fragàncies es desenvolupen de manera diferent sobre la pell de cada persona.

6- Selecciona un màxim de quatre perfums, un en cada canell i a l’interior dels colzes, seguidament deixa que s’evapori, millor si tornes a la botiga una hora més tard perquè així veuràs com s’ha fixat el perfum en la teva pell.





Per bellezactiva.com