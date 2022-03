Pots trobar l’os rentador amagat entre les zebres? (amb solució)

No hi ha dubte que resoldre reptes virals ha esdevingut una de les activitats preferides dels internautes. Només cal navegar uns quants minuts a Facebook o Twitter per comprovar que, en aquestes plataformes, abunden els desafiaments visuals. Ara, et portem un que fa un temps enrere va portar de cap internet pel seu nivell de dificultat.

En aquesta oportunitat, el test és protagonitzat per una il·lustració en què es poden veure diverses zebres. El desafiament, però, és trobar el petit os rentador (mapache en castellà) que se les ha arreglat per amagar-se entre els èquids.

Cal afegir que no existeix un límit de temps per trobar-lo i que val ser força creatiu per arribar a la solució.

No ho l’has pogut trobar? Creus haver trobat la solució però no n’estàs segur si efectivament ho és? No us preocupeu que, a continuació, us compartim la resposta d’aquest repte visual que ha portat de cap les xarxes socials.

Solució al desafiament visual

Com podràs observar, el truc per arribar a la resposta és parar atenció als detalls. En aquest cas, pel fet que l’os rentador és del mateix color que les zebres. Per això és que costa tant trobar-lo, a més que amb prou feines deixa veure el cap al costat d’un dels èquids. T’ho imaginaves?

Font: depor.com